Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku! Resmi açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'un Ankaragücü ile oynadığı mücadelede sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden ve 2. yarıyı ağırları ile tamamlayan kaleci Uğurcan Çakır’ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı hakkında Trabzonspor’dan resmi açıklama geldi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Uğurcan Çakır'ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirterek, “Kalecimiz Uğurcan'ın bugün MR’ı çekildi. MR sonrasında tedavisine başlandı. Kupa maçında Ümraniyespor karşısında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir” açıklamasını yaptı.

Galatasaray’a karşı kim oynayacak?

Trabzonspor’da Uğurcan’ın sakatlığının ardından büyük bir soru işareti de oluştu. Galatasaray deplasmanında Uğurcan forma giyemezse kaleyi kimin koruyacağı merak edilirken 2001 doğumlu Arda Akbulut veya 2000 doğumlu Muzaffer Cem Kablan kritik maçta kalede yer alacak. İki oyuncu da Süper Lig’de henüz forma giymedi. Arda Akbulut ise Türkiye Kupası’nda 19 Aralık’ta 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor’un Sivas Belediyespor’u 5-0 yendiği maçta son 18 dakika görev yapmıştı.

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