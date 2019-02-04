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Super Bowl nedir? Super Bowl’u kim kazandı?
Diğer Sporlar

Super Bowl nedir? Super Bowl’u kim kazandı?

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliklerinden olan Super Bowl sona erdi. ABD'de düzenlenen Super Bowl, National Futbol League (NFL)'in şampiyonluk mücadelesidir. Ulusal Amerikan Futbol Ligi Super Bowl bu yıl 53. kez düzenlendi. Peki kim kazandı?

4 Şubat 2019 09:22

Amerikan Futbolu Ligi’nde 53’üncü Super Bowl’da, 17 yıllık aranın ardından Los Angeles Rams ile New England Patriots takımları yeniden karşılaştı. Nefes kesen Super Bowl mücadelesinin New Englan Patiriot takımı kazandı. İşte Super Bowl’a dair detaylar…

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan final maçı üstün bir savunma mücadelesine sahne oldu. Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen mücadelede, New England Patriots, Los Angeles Rams'i 13-3 skorla mağlup etti.

REKLAM GELİRİ 414 MİLYON DOLAR

Bu yıl gerçekleştirilen mücadeleyi canlı yayınlayan CBS kanalı, yaklaşık 4 saat canlı yayınladığı etkinlik boyunca gösterdiği 30 saniyelik her reklam için 5,1 ila 5,3 milyon dolar arasında ücret talep etti.

Geçen sene Super Bowl’u yayımlayan NBC kanalının 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,24 milyon dolar aldığı ve etkinlikten elde ettiği toplam reklam gelirinin 414 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

Son güncelleme 09:22 | 4 Şubat 2019
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