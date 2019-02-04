Spor Toto 1. Lig’de büyük kıyım! Son kurban Ümit Özat

Spor Toto 1. Lig’de ilk yarının bitiminden bu yana 6 ekip daha teknik direktör değişikliğine gitti. Son olarak Giresunspor, takımın başında sadece üç maça çıkan Ümit Özat ile yolların ayrıldığını duyurdu. İlk devrede 10 takımın teknik direktörleriyle yollarını ayırdığı ligde Boluspor Sait Karafırtınalar, Tetiş Yapı Elazığspor da Orhan Kaynak’la devam etmeme kararı aldı. Bu iki ekibin yanı sıra daha önce teknik direktörlerini değiştiren Altay, Giresunspor ve son olarak da Adana Demirspor mevcut çalıştırıcılarıyla yollarını ayırdı. Giresunspor, Hüseyin Kalpar’ın yerine takımın başına getirdiği Ümit Özat ile bir ay dolmadan yollarını ayırma kararı aldı.

Altay’da sportif direktörken teknik direktörlüğe getirilen Özden Töraydın’ın yerine Boluspor’dan ayrılan Sait Karafırtınalar, Giresunspor’da Hüseyin Kalpar’ın yerine Ümit Özat getirildi. Ümit Özat, takımın başında üç maça çıktıktan sonra görevinden ayrıldı. 20. haftanın ardından Adana Demirspor, Yılmaz Vural’la yolların ayrıldığını açıkladı.

Adana Demirspor`dan Yılmaz Vural açıklaması: `Çok isterdik ki...` Türkiye`nin en deneyimli teknik adamlarından olan Yılmaz Vural`ın Adana Demirspor macerası 2 buçuk ay sürdü. Adana ekibi konuyla ilgili sabah erken saatlerde bir açıklama yaptı İlgili Haberi Oku

12 TAKIMDA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Ligdeki 18 takımdan 12’si teknik direktörünü değiştirirken, Altınordu’da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok’ta Giray Bulak, Eskişehirspor’da Fuat Çapa, Gençlerbirliği’nde Erkan Sözeri, Hatayspor’da İlhan Palut ve İstanbulspor’da Fatih Tekke sezon başında olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.

Kardemir Karabükspor’da 3 farklı ismin çalıştığı ligde Adana Demirspor’da da Hakan Kutlu ve Yılmaz Vural’ın ardından üçüncü teknik direktör göreve gelecek. Sait Karafırtınalar’ın bugün İstanbulspor karşısında görev yapmasıyla Altay da 3. farklı isimle çalışmış olacak. Şimdiye kadar 3 farklı teknik adamla çalışmış olan Giresunspor’da, Ümit Özat’ın ayrılmasının ardından dördüncü teknik adam takımın başına geçecek.

`Sakın akbabalar beklemesinler avuçlarını yalarlar` Adana Demirspor`da Kulüp Başkanı Murat Sancak, takımı şampiyon yaptıktan sonra kulübü doğru yönetime daha az borçla devredeceğini belirterek, Bu kulübe sahip çıkacağına inandığım, güvendiğim insanlara teslim ederek görevimi bırakırım. Sakın akbabalar beklemesinler avuçlarını yalarlar dedi. İlgili Haberi Oku

GEÇEN SENEDEN BERİ DEVAM EDENLER

Ligde yer alan 18 ekipten 3’ünde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.

Altınordu’da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok’ta Giray Bulak ve Hatayspor’da İlhan Palut, geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

Türk futbolunun efsanesi Turgut Uçar hayatını kaybetti Geçtiğimiz gün Yıldırım Uran'ı kaybeden İzmir futbolu bu kez Turgut Uçar'a ağlıyor. Beyninde meydana gelen emboli nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan Altay ve Karşıyaka'nın efsane isimlerinden Turgut Uçar, hayata gözlerini yumdu. İlgili Haberi Oku

İKİ TAKIMDA BİRDEN GÖREV YAPANLAR

Sezona Boluspor’da başlayan Sait Karafırtınalar, bugünkü İstanbulspor maçıyla Altay’ın başında sahaya çıkacak.

Tetiş Yapı Elazığspor’dan ayrılan Orhan Kaynak’ın Boluspor’a geçtiği ligde ilk 8 haftada Denizlispor’da görev alan Osman Özköylü ise daha sonra Osmanlıspor’la anlaştı.