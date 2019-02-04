SON DAKİKA Ümit Özat dönemi sona erdi

Giresunspor devre arası kampında Hüseyin Kalpar’dan boşalan teknik direktörlük görevine 17 Ocak 2019 tarihinde getirdiği Ümit Özat ile de yollarını ayırdı. Ümit Özat’ın Giresunspor macerası bir ay bile sürmeden sona erdi. Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirtti.

Eren, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kısa bir süre önce kulübümüzde göreve başlayan değerli hocamız Ümit Özat ile hiçbir maddi beklentisi olmaksızın karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz.”

Spor Toto 1. Lig`de büyük kıyım! Son kurban Ümit Özat Spor Toto 1. Lig`de ilk yarının bitiminden bu yana 5 ekip daha teknik direktör değişikliğine gitti. Son olarak Giresunspor, Ümit Özat ile yollarını ayırdı. Toplam 12 takımın teknik direktörler değişikliğine gittiği ligde Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Hatayspor ve İstanbulspor sezona başladıkları teknik direktörle devam ediyor. İlgili Haberi Oku

Ümit Özat, sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda “Çok kısa bir zaman önce göreve başladığım Giresunspor’dan karşılıklı konuşarak hiç bir maddi beklenti talep etmeden ayrılmış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı. Ümit Özat ayrıca Giresunspor Başkanı, Yönetim Kurulu ve personele teşekkür etti.

Çok kısa bir zaman önce göreve başladığım Giresunspor'dan karşılıklı konuşarak hiç bir maddi beklenti talep etmeden ayrılmış bulunmaktayım — umitozat76 (@umitozat76) February 4, 2019

Sevgili başkana yönetim kuruluna bütün personele bugüne kadar göstermiş oldukları ilgiden alakadan dolayı tşk ederim — umitozat76 (@umitozat76) February 4, 2019

SADECE ÜÇ MAÇ

Giresunspor’un başına 17 Ocak 2019 tarihinde geçen Ümit Özat, takımının başında üç maça çıktı. Karadeniz temsilcisinde bu sezon göreve gelen üçüncü teknik adam olan Ümit Özat, takımın başında ligde sadece 18. haftada Eskişehirspor, 19. haftada Osmanlıspor ve 20. haftada da Tetiş Yapı Elazığspor maçlarına çıktı.

Ümit Özat yönetimindeki Giresunspor, deplasmanda oynadığı Eskişehirspor ve Elazığspor maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılırken, sahasında oynadığı Osmanlıspor maçını 2-0 kaybetti.

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