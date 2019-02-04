SON DAKİKA Ümit Özat dönemi sona erdi

Giresunspor devre arası kampında Hüseyin Kalpar’dan boşalan teknik direktörlük görevine 17 Ocak 2019 tarihinde getirdiği Ümit Özat ile de yollarını ayırdı. Ümit Özat’ın Giresunspor macerası bir ay bile sürmeden sona erdi. Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Ümit Özat ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirtti.
Eren, açıklamasında şunları kaydetti:
“Kısa bir süre önce kulübümüzde göreve başlayan değerli hocamız Ümit Özat ile hiçbir maddi beklentisi olmaksızın karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz.”
Ümit Özat, sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda “Çok kısa bir zaman önce göreve başladığım Giresunspor’dan karşılıklı konuşarak hiç bir maddi beklenti talep etmeden ayrılmış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı. Ümit Özat ayrıca Giresunspor Başkanı, Yönetim Kurulu ve personele teşekkür etti.
SADECE ÜÇ MAÇ
Giresunspor’un başına 17 Ocak 2019 tarihinde geçen Ümit Özat, takımının başında üç maça çıktı. Karadeniz temsilcisinde bu sezon göreve gelen üçüncü teknik adam olan Ümit Özat, takımın başında ligde sadece 18. haftada Eskişehirspor, 19. haftada Osmanlıspor ve 20. haftada da Tetiş Yapı Elazığspor maçlarına çıktı.
Ümit Özat yönetimindeki Giresunspor, deplasmanda oynadığı Eskişehirspor ve Elazığspor maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılırken, sahasında oynadığı Osmanlıspor maçını 2-0 kaybetti.