SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kayıp araç bulundu! Çocuklar için 200 kişi görevde
Son dakika! Emiliano Sala’yı taşıyan kayıp uçağın enkazında bir ceset bulundu!
Dünyadan Futbol

Son dakika! Emiliano Sala’yı taşıyan kayıp uçağın enkazında bir ceset bulundu!

Son dakika! Reuters'ın haberine göre Emiliano Sala'yı taşıyan kayıp uçağın enkazını uzaktan kumandalı sualtı aracıyla inceleyen görevliler enkazın ortasında bir ceset buldu.

4 Şubat 2019 15:09

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan ve 21 Ocak’ta Manş Denizi’nde seyrederken kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı. Reuters’ın son dakika haberine göre enkazı inceleyen görevliler, uçağın enkazının içinde bir ceset görüldüğünü ifade etti.

Britanya Hava Kazaları Araştırma Birimi’nin açıklamasında “Uzaktan kumandalı sualtı aracının kamera görüntülerinin analizine göre bulunan enkaz kaybolan Piper Malibu tipi uçağa ait. Trajik bir şekilde kamera görüntülerinde enkazın ortasında bir yolcu görünüyor” ifadelerine yer verildi.

Uçakta 28 yaşındaki futbolcu ile birlikte pilot David Ibbotson da yer alıyordu. İncelemeler sonucunda cesedin kime ait olduğu tespit edilecek. 04 Şubat 2019 Emilano Sala`yı taşıyan kayıp uçağın enkazı bulundu! İngiltere basını, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala`yı taşıyan uçağın enkazının, Manş Denizi`nde bir arama botu tarafından tespit edildiğini açıkladı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:14 | 4 Şubat 2019
Emiliano Sala nantes reuters
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Bugün - 20:00
0
-
0
Konyaspor
Kayserispor
08/02/2019 - 20:30
-
Fenerbahçe
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
TÜMÜNÜ GÖR