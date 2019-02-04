Son dakika! Emiliano Sala’yı taşıyan kayıp uçağın enkazında bir ceset bulundu!

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan ve 21 Ocak’ta Manş Denizi’nde seyrederken kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı. Reuters’ın son dakika haberine göre enkazı inceleyen görevliler, uçağın enkazının içinde bir ceset görüldüğünü ifade etti.

Britanya Hava Kazaları Araştırma Birimi’nin açıklamasında “Uzaktan kumandalı sualtı aracının kamera görüntülerinin analizine göre bulunan enkaz kaybolan Piper Malibu tipi uçağa ait. Trajik bir şekilde kamera görüntülerinde enkazın ortasında bir yolcu görünüyor” ifadelerine yer verildi.

Uçakta 28 yaşındaki futbolcu ile birlikte pilot David Ibbotson da yer alıyordu. İncelemeler sonucunda cesedin kime ait olduğu tespit edilecek. Emilano Sala`yı taşıyan kayıp uçağın enkazı bulundu! İngiltere basını, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala`yı taşıyan uçağın enkazının, Manş Denizi`nde bir arama botu tarafından tespit edildiğini açıkladı İlgili Haberi Oku