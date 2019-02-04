Şenol Güneş etkisi

Beşiktaş’ta bu kadar çok ekonomik sorun ve eksik futbolcu olmasına rağmen oynanan iyi futbolla alınan farklı galibiyetin başmimarının Şenol Güneş olduğunu söylemeliyiz.

Elindeki en iyi kadroyu sahaya sürmesi, taktik ve disiplin olarak takımı çok iyi hazırlaması, yapmış olduğu oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etmesi ve müsabaka oynanırken hem taktik değişiklikleri hem de mevki değişiklikleriyle maçın yıldızı olduğunu söylemeliyiz.

Büyük ve tecrübeli teknik direktör olmak işte böyle bir şey. Orta saha oyuncularının ortaya koyduğu büyük performans maçı kazandıran en önemli nedendi.

Geldiği günden beri en iyi maçını oynayan Adem Ljajic, hem defansif olarak müthiş katkı veren hem de attığı gollerle kazandıran Dorukhan ve Atiba, müsabakanın yıldızlarıydı. Lens ise ilk defa çok top kaptırmadan, bireysel oynamadan, kolektif oyun anlayışını benimseyerek bir takım oyuncusu olma adına mesafe kat ettiğini gösterdi.

Beşiktaş'ın yapmış olduğu Mirin ve Kagawa transferleriyle şampiyonluğu zorlayacak en iyi kadrolardan bir tanesini oluşturduğunu görmekteyiz.

Beşiktaş’ta artık 4-2-3-1 sistemi değişebilir. Bu oyuncu kadrosu çok rahat 4-4-2 de 4-3-3 de oynayabilir. Burak Yılmaz'ın da bir an önce güçlenip takıma dahil olması lazım.

Ayrıca Quaresma da en iyi performansını göstermeli. Artık Beşiktaş'ın hem kanatlardan hızlı hücum yapan hem merkezden etkili gelen ve kontratak da yapabilen bir takım haline geldiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra

Beşiktaş taraftarı bol gollü maçlar izleyecek.

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