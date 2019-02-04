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NBA’de toplu sonuçlar! Celtics seriye bağladı…
NBA

NBA’de toplu sonuçlar! Celtics seriye bağladı…

NBA'de Boston Celtics, 8 oyuncusunun çift haneli sayılara ulaştığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 134-129 mağlup etti

4 Şubat 2019 10:29

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Oklahoma City Thunder’ı 134-129 yendi.

NBA’e 3 maçla devam edildi. Celtics, büyük çekişmeye sahne olan ve 8 oyuncusunun çift haneli sayılara ulaştığı karşılaşmada Thunder’ı 134-129 mağlup ederek üst üste 4’üncü, sezonun 34’üncü galibiyetini aldı.

Kyrie Irving, 30 sayı, 11 asist, 4 ribauntluk performansıyla Doğu Konferansı 3’üncüsü Celtics’in galibiyetinde ön plana çıktı. Ev sahibi takımda Marcus Morris 19, Marcus Smart 18, Al Horford 17, Daniel Theis 14, Jaylen Brown 12, Jayson Tatum 11, Terry Rozier 10 sayı kaydetti.

Yedi maç sonra kaybederek sezonun 19’uncu yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 3’üncüsü Thunder’da Paul George 37 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Russell Westbrook’un 22 sayı, 12 ribaunt, 16 asistle “triple-double” yaptığı konuk ekipte Steven Adams ve Dennis Schroder ise 16’şar sayı attı.

NBA’e 6 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 84-96

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 134-129

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 121-103

Son güncelleme 10:29 | 4 Şubat 2019
Boston Celtics NBA Oklahoma City Thunder
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