NBA 2019 All Star maçı ne zaman? NBA All Star ilk 5 belli oldu

Dünyanın en iyi basketbolcularının yer aldığı NBA her yıl olduğu gibi bu yılda All Star maçı ile izleyenlere görsel şov sunacak. Türkiye ve tüm dünyada canlı yayınlanacak NBA 2019 All Star maçı tarihi ve ilk beşi belli oldu. Oylama ile belirlenen NBA All Star maçı için Batı Konferansı’nın kaptanı Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, Doğu Konferansı’nın kaptanı Milwaukee Bucks’ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo seçildi. Peki NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NBA 2019 ALL STAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

17 Şubat 2019’da gerçekleştirilecek NBA All Star maçı Türkiye saati ile sabaha karşı saat 05:30’da oynanacak ve S Sports ile NBA TV kanallarında canlı yayın ekranlara gelecek.

ALL STAR MAÇINDA KİMLER VAR?

Batı Konferansı’nın ilk 5’i LeBron James’in yanı sıra Kevin Durant, Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets) ve Paul George’dan (Oklahoma City Thunder) oluştu.

Doğu Konferansı’nın ilk 5’inde ise Giannis Antetokounmpo’nun yanı sıra Kyrie Irving (Boston Celtics), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) ve Joel Embiid (Philadelphia 76ers) yer aldı.