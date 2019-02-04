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Manchester City dev maçta gülen taraf oldu! Agüero rekora bir adım daha yaklaştı
İngiltere Premier Lig

Manchester City dev maçta gülen taraf oldu! Agüero rekora bir adım daha yaklaştı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Arsenal'i mağlup ederek lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Karşılaşmada hat-trick yapan Manchester City'nin golcüsü Agüero, Alan Shearer'a ait rekora yaklaştı.

4 Şubat 2019 00:15

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında Manchester City, Arsenal’i 3-1 mağlup etti.

Ligin 25. haftasına, 2 karşılaşmayla devam edildi. Son şampiyon Manchester City, seyircisi önünde oynadığı Arsenal maçını, Agüero’nun 1, 44 ve 61. dakikadaki golleriyle 3-1 kazandı. Arsenal’in golü, 11. dakikada Koscielny’den geldi.

Manchester City’nin Arjantinli golcüsü Agüero, Premier Lig kariyerinde 10. kez hat-trick yaptı. Ligin rekorunu 11 hat-trick ile Alan Shearer elinde tutuyor.

SOLSKJAER YENİLMİYOR

Diğer mücadelede Leicester City, Ole Gunnar Solskjaer’in teknik direktörlüğünde yenilgi yüzü görmeyen Manchester United’ı ağırladı. United, Rashford’ın 9. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 59’a çıkaran Manchester City, 2. sıradaki yerini korudu. 48 puana ulaşan Manchester United ise 5. sıraya yükseldi.

Son güncelleme 00:15 | 4 Şubat 2019
Agüero arsenal manchester cirty manchester united
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