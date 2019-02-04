Japonya’da gündem Kagawa ve Beşiktaş!

Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı ve çıktığı ilk maçta Antalyaspor filelerine 3 dakikada 2 gol atan Japon yıldız Shinji Kagawa, ülkesi Japonya’da manşetlere çıktı.

Japonya’nın önde gelen gazeteleri, Kagawa’nın performansını sayfalarına taşırken, Japon yıldızın Beşiktaş kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptığı belirtildi. Gazeteler, Kagawa’nın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalara da geniş yer ayırdı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Antalyaspor filelerini sarsan Shinji Kagawa, Süper Lig tarihine de geçti. Yıldız futbolcu attığı gollerle, Süper Lig tarihinde gol sevinci yaşayan ilk Japon futbolcu unvanına da sahip oldu. Karşılaşmanın 81. dakikasında Adem Ljajic’in yerine oyuna dahil olan ve buluştuğu ilk topta ağları havalandıran Kagawa, 82. dakikada attığı bu golün ardından 84. dakikada frikikten golü bulmuş ve oyuna girdikten sonraki 3 dakika içinde 2 gol atmayı başarmış.

Kagawa`nın opsiyon maddesi... Beşiktaş yöneticisinden merak edilen soruya cevap Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteti Ahmet Ürkmezgil, Kagawa`nın satın alma opsiyonu olup olmadığı hakkında bilgi verdi. İlgili Haberi Oku