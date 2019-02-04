SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Tunç Soyer: Babam Türk ordusunun şerefli bir subayıdır | Son dakika haberleri
Giresunspor’un yeni hocası Yusuf Şimşek oluyor
TFF 1.Lig

Giresunspor’un yeni hocası Yusuf Şimşek oluyor

Ümit Özat ile yollarını ayırdıktan sonra birçok isimle temasa geçen Giresunspor, Yusuf Şimşek ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

4 Şubat 2019 22:28

Ümit Özat ile yollarını ayıran Spor Toto 1. lig ekiplerinden Giresunspor’da teknik direktörlük konusunda adaylar arasında Yusuf Şimşek ismi öne çıktı.

Karadeniz ekibinin, adaylarla yaptığı görüşmeler sonrasında Şimşek ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve 43 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirildiğinin yarın (5 Şubat) resmen açıklanacağı öğrenildi.

Son olarak Karagümrük’te görev yapan Yusuf Şimşek’in, Giresunspor’un Ümraniyespor ile oynayacağı maçta takımın başında olması bekleniyor.

Giresunspor, Hüseyin Kalpar’ın ardından Ümit Özat’ı takımın başına getirmiş ancak 3 maç sonunda yollar ayrılmıştı.

04 Şubat 2019 SON DAKİKA Ümit Özat dönemi sona erdi Giresunspor, Hüseyin Kalpar`ın yerine takımın başına getirdiği Ümit Özat ile yollarını ayırdı. Ümit Özat`ın Giresunspor macerası sadece üç maç sürdü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:28 | 4 Şubat 2019
giresunspor yusuf şimşek
GÜNÜN MAÇLARI
Kayserispor
08/02/2019 - 20:30
-
Fenerbahçe
Caykur Rizespor
09/02/2019 - 16:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
TÜMÜNÜ GÖR