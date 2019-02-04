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Galatasaray

Galatasaray’ın yeni transferi Luyindama, Belçika’yı birbirine kattı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yeni transferi Christian Luyindama, eski kulübü Standard Liege'in Anderlecht ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Maçtan sonra Anderlecht taraftarlarına küfreden Luyindama'nın yaptığı hareket şok etkisi yarattı.

4 Şubat 2019 08:15

SKOR DIŞ HABERLER / Ara transfer döneminde Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu savunmacı Christian Luyindama, Belçika’da yaptığı hareketle ülke gündemine oturmayı başardı.

Eski takımı Standard Liege’e veda etmek için Belçika’ya giden ve Anderlecht karşılaşmasını tribünden takip eden Luyindama, maç sonunda taraftarların yanına giderek mikrofonu eline aldı ve kendisiyle özdeşleşen “Boss” tezahüratını yaptı.

Ancak daha sonra hızını alamayan Luyindama, yan tribündeki Anderlecht taraftarlarına el hareketi çekip “Puta Anderlecht” (Or….. Anderlecht) şeklinde bağırdı.

25 yaşındaki futbolcunun bu hareketi sonrasında güvenlik görevlileri Luyindama’yı hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırdı.

İşte Luyindama’nın o görüntüleri;

Son güncelleme 08:25 | 4 Şubat 2019
Anderlecht Christian Luyindama Standard Liege
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