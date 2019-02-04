Fenerbahçe’de sezon sonu sözleşmesi biten futbolcular kimler? Tam 11 ismin sözleşmesi bitiyor!

Fenerbahçe Ali Koç’un başkan seçilmesinin ardından yeniden yapılanmaya giderek transferde bonsevirisi ile almak yerine kiralık transferler tercih etmeye başladı. Gelecek sezon yeniden şampiyonluk mücadelsi vermek istenyen Fenerbahçe’de 2019 sezonu sonunda 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Peki yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenen, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek futbolcular kimler?

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ BİTECEK FUTBOLCULAR

İslam Slimani: Sezon başında büyük umutlarla Liecester City’den kiralanan Slimani, ne taraftarın ne teknik heyetin beğenisi kazanabildi. Piyasa değer 10 milyon euro olan Sliman’nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere’ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Andre Ayew: Kiralık gelen futbolcular arasında yer alan Ayew de henüz beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “bonservisini almayı isteriz” demesine rağmen hem piyasa değerinin 9 milyon euro olması hem de performası nedeniyle sezon sonu takımdan ayrılacağı düşünülüyor.

Yassine Benzia: Kiralık gelen ancak istikrarlı bir oyun sergileyemen Benzia beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe’nin transfer etme opsiyonu bulunmasına rağmen Benzia’nın bonservisini alması beklenmiyor.

Roman Neustadter: 2016 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Neustadter, savunma hattındaki performansı ile sıkça eleştiriliyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Martin Skrtel: 2016 yılında takıma katılan isimlerde olan Skrtel, gösterdiği istikrarlı oyunu ile taraftarların beğendiği isimler arasında yer alıyor. 34 yaşında olmasına karşın performansı üst seviyede olan Skrtel ile görüşmelere devam eden kulübün en az 1 yılda daha sözleşme uzatmak istediği düşünülüyor.

Mathieu Valbuena: Fenerbahçe’de tecrübesi ve enerjisi ile maçların gidişatında önemli rol oynayan Valbuena’nın sözleşmesi sene sonu sona eriyor. Performansı iyi düzeyde olması ve 1 yılda sözleşme opsiyonu bulunmasına rağmen Fenerbahçe’nin yüksek maaş nedeniyle Valbuena ile yollarını ayırması bekleniyor.

Şener Özbayraklı: Fenerbahçe sağ bek sıkça formayı kapan Şener Özbayraklı devre arasında Beşiktaş ile anılmıştı. Sezon sonu bitecek Şener Özbayraklı için Fenerbahçe’nin sözleşmeyi uzatmak istediği biliniyor.

Tolga Ciğerci: Sezon başı Galatasaray’dan bedelsiz olarak gelen ancak sakatlığı sebebi ile henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alıyor. Taraftarları ikiye bölen bir transfer haline gelen Tolga Ciğerci’nin sözleşmesi uzatılacak mı merak ediliyor.

Roberto Soldado: 2017 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Soldado’nun bu sezon sözleşmesi sona erdiyor. Sözleşmesinde “Bu sezon toplamda 20 maç oynaması durumunda sözleşmesi 1 sene uzar. ” ibaresi bulunan Soldado’nun gelecek sezon takımdan olup olmayacağını Ersun Yanal’ın tercihleri belirleyecek.

İsmail Köybaşı: Fenerbahçe’ye 2016 yılında Beşiktaş’tan transfer olan İsmail Köybaşı’nın sözleşmesi bu sene bitiyor. 3 sezondur formasını giydiği Fenerbahçe’de taraftarın beklediği performansı sergileyemeyen İsmail Köybaşı’nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Volkan Demirel: 2002 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel’in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Takımda gençleşmeye gidecek Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçile sözleşme uzatması beklenmiyor.

Erten Ersu: Fenerbahçe altyapısında yetişen Erten Ersu’nun sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Sakatlığı nedeniyle uzun zamandır kadroda kendine yer bulamayan Erten Ersu sezon sonu takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor.