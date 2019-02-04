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Fenerbahçe yeniden doğdu! Frey’in işi artık zor…
Fenerbahçe

Fenerbahçe yeniden doğdu! Frey’in işi artık zor…

Bu sezon toplam 16 oyuncu transfer edildi. Teknik Direktör Yanal’ın as kadronun dışında kalan futbolcularla farklı bir 11 daha kurma şansı bulunuyor. Alper Potuk ve Frey gibi isimlerin forma giymesi artık zor...

4 Şubat 2019 07:39

İrfan YİRMİBEŞ /  Geçiş süreci yaşayan Fenerbahçe, yaz döneminde 11, devre arasında 5 olmak üzere bu sezon 16 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertlilerde her bölgede alternatifi olan  derin bir kadro oluştu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, as kadronun dışında kalan futbolcularla farklı bir 11 daha kurma şansı bulunuyor.

Eldeki bu oyuncular, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giymek için savaşacak. Alper Potuk, Michael Frey, Eljif Elmas, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu, önlerindeki 22 oyuncuyu zorlayacak.

Lisansı askıda olan Kameni dışıda sarı-lacivertlilerin kadrosunda 14 yabancı yer alıyor. Maç kadrolarına bunların 12'si girecek. Tribüne çıkacak yabancılardan birinin Frey olması bekleniyor.

YERLİ KALİTESİ ARTTI

Sarı-laciertli yönetim, devre arasındaki Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz transferleriyle kadrodaki yerli oyuncu kalitesini arttırdı.

Önümüzdeki yıllarda yabancı sayısı kademeli olarak azaltılırsa Kanarya yerli rotasyonunda Harun Tekin (29), Berke Özer (18), Şener Özbayraklı (29), Hasan Ali Kaldırım (29), Serdar Aziz (28), Sadık Çiftpınar (26), Oğuz Kağan Güçtekin (19), Ozan Tufan (23), Mehmet Ekici (28), Tolgay Arslan (28), Tolga Ciğerci (26), Ferdi Kadıoğlu (19), Barış Alıcı (21) ve Alper Potuk'tan (27) yararlanabilir.

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Son güncelleme 07:40 | 4 Şubat 2019
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