Farkındalık Festivali Kocaeli’nde

Dünya Değişim Akademisi’nin her ay Türkiye'nin farklı illerinde düzenlediği Farkındalık Festivali, 23-24 Şubat tarihlerinde Kocaeli’nde olacak.
Dünyanın en güçlü değişim tekniklerinin uygulanacağı programda pratik çalışmalar, doğru nefes teknikleri, fiziksel egzersizler, kişisel gelişim kitapları, eğlenceli dans gösterileri ve unutulmayacak bir interaktif söyleşi var.
Festival Programındaki Çalışmalar:
– Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma!
– İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar!
– Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme!
– Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunun aşılması ve yaşamı doyasıya yaşama sevinci!
– Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!
– Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!
PROGRAM DETAYI
23 Şubat Cumartesi
11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin Geliştirilmesi
12:30 Kahvaltı
13.30 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri – Temizlerken Sağlığınızı Kaybetmeyin
14:30 Korkuyu Aşma Sanatı
15:30 Stres Yönetimi
17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması – Yaratıcılığın Geliştirilmesi
18:45 Akşam Yemeği
19:45 Dans Gösterisi
20:00 İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar
24 Şubat Pazar
08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi
09:30 Kahvaltı
12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı
15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması – Saf Sevginin Geliştirilmesi