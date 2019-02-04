Farkındalık Festivali Kocaeli’nde

Dünya Değişim Akademisi’nin her ay Türkiye'nin farklı illerinde düzenlediği Farkındalık Festivali, 23-24 Şubat tarihlerinde Kocaeli’nde olacak.

Dünyanın en güçlü değişim tekniklerinin uygulanacağı programda pratik çalışmalar, doğru nefes teknikleri, fiziksel egzersizler, kişisel gelişim kitapları, eğlenceli dans gösterileri ve unutulmayacak bir interaktif söyleşi var.

Festival Programındaki Çalışmalar:

– Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç ve Saf Sevginin geliştirilmesine yönelik 4 özel çalışma!

– İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar!

– Öfkeyi Dönüştürme Sanatı: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme!

– Korkuyu Aşma Sanatı: Felç edici korku duygusunun aşılması ve yaşamı doyasıya yaşama sevinci!

– Stres Yönetimi: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri doğallıkla yönetme becerisi!

– Depresyondan Özgürleşme Sanatı: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine, yaşama daha fazla tutunma gücü!

PROGRAM DETAYI

23 Şubat Cumartesi

11:00 Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin Geliştirilmesi

12:30 Kahvaltı

13.30 Sağlıklı Yaşam Vakfı Semineri – Temizlerken Sağlığınızı Kaybetmeyin

14:30 Korkuyu Aşma Sanatı

15:30 Stres Yönetimi

17:00 Pelvis Enerji Merkezi Çalışması – Yaratıcılığın Geliştirilmesi

18:45 Akşam Yemeği

19:45 Dans Gösterisi

20:00 İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

24 Şubat Pazar

08:00 Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel Gücün Geliştirilmesi

09:30 Kahvaltı

12:30 Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13:30 Depresyondan Özgürleşme Sanatı

15:00 Göğüs Enerji Merkezi Çalışması – Saf Sevginin Geliştirilmesi