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Emilano Sala’yı taşıyan kayıp uçağın enkazı bulundu!
İngiltere Premier Lig

Emilano Sala’yı taşıyan kayıp uçağın enkazı bulundu!

İngiltere basını, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazının, Manş Denizi'nde bir arama botu tarafından tespit edildiğini açıkladı

4 Şubat 2019 07:26

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın da içinde olduğu kayıp uçağın enkazının tespit edildiği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Prömiyer Lig oyuncusu Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın enkazı, Manş Denizi’nde bir arama botu tarafından tespit edildi.

Aramalara öncülük eden David Mearns, enkazın konumunun İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimine aktarıldığını ve konuya ilişkin yarın resmi açıklamanın yapılacağını belirtti.

Mearns, hem Emiliano Sala’nın hem de pilot David Ibbotson’un ailelerinin gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.

22 Ocak’ta Fransa’nın Nantes kentinden Galler’in başkenti Cardiff’e yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala’nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

Sala, Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

Son güncelleme 07:26 | 4 Şubat 2019
Emiliano Sala
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