Çekya U21 takımının yeni teknik direktörü Zapotocny!

Ülkemizde Beşiktaş ve Bursaspor takımlarının formasıni giyen 38 yaşındaki Zapotocny’den sürpriz bir karar geldi. 38 yaşındaki isim, Çekya U-21 Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu.

Yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan Zapotocny, “Son zamanlarda aktif futbolculuk kariyerime son vermiştim ve hala futbolda kalabileceğimi düşündüm. Bunun için de milli takımla birlikte başarılı olmak ve her şeyi birlikte yapmayı dört gözle bekliyorum” ifadesini kullandı.

Beşiktaş’a 2008 yılında Udinese’den 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Çek stoper, 2009 yazında Bursaspor’a kiralanmıştı. Yeşil-beyazlı ekipten 2010’da siyah-beyazlılara dönen Tomas Zapotocny, 2010-2011 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak Sparta Prag’ın yolunu tutmuştu.

Son olarak Avusturya takımlarından Oed/Zeillern’e 3 Ocak’ta transfer olan tecrübeli oyuncu, sürpriz bir kararla futbol kariyerini noktaladı ve Çekya U-21 Milli Takımı’nın başına geçti.

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