Cedi Osman’dan kök hücre çağrısı

4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne Cedi Osman'dan büyük destek. NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, kök hücre nakline farkındalık oluşturmak için bir video çekti.

“Bağışçı ol, umut ol” sloganı ile farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Cedi, “Bugün dünya kanser günü. Her yıl binlerce insan maalesef kanserden dolayı hayata gözlerini yumuyor. Kök hücre nakli, kanser ölümlerinin önüne geçmek için büyük bir adım. Nakil için üç tüp kan vererek dünyanın dört bir yanında nakil bekleyen hastaların gülümsemesi olabilirsiniz.

Hastanelerde nakil bekleyen binlerce hastanın umudu olmak, onların yaşama olan inancını artırmak, mücadelesine destek olmak için bağışçı ol umut ol” dedi.

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