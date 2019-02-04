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Cedi Osman’dan kök hücre çağrısı
NBA

Cedi Osman’dan kök hücre çağrısı

NBA’de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla video çekip, kök hücre nakli çağrısı yaptı.

4 Şubat 2019 17:50

4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne Cedi Osman'dan büyük destek. NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, kök hücre nakline farkındalık oluşturmak için bir video çekti.

“Bağışçı ol, umut ol” sloganı ile farkındalık ve bilinç düzeyinin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Cedi, “Bugün dünya kanser günü. Her yıl binlerce insan maalesef kanserden dolayı hayata gözlerini yumuyor. Kök hücre nakli, kanser ölümlerinin önüne geçmek için büyük bir adım. Nakil için üç tüp kan vererek dünyanın dört bir yanında nakil bekleyen hastaların gülümsemesi olabilirsiniz.

Hastanelerde nakil bekleyen binlerce hastanın umudu olmak, onların yaşama olan inancını artırmak, mücadelesine destek olmak için bağışçı ol umut ol” dedi.

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Son güncelleme 17:50 | 4 Şubat 2019
Cedi Osman NBA
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