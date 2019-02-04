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Futbol

CANLI YAYIN | Bursaspor 0-0 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar SKOR'da...

4 Şubat 2019 19:21

Spor Toto Süper Ligi'nde 20'nci haftanın perdesi Bursa'da kapanıyor. Bursa temsilcisi haftaya 23 puanla girerken, Konya ekibinin ise 31 puanı bulunuyor. Samet Aybaba yönetiminde son dört maçında berabere kalan Bursaspor rakibini yenerek galibiyet almak istiyor. Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı son dört maçın üçünü kazanan Konyaspor ise bu seriyi devam ettirmek istiyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor.

İşte zorlu mücadelenin 11’leri…

Bursaspor’un ilk 11’i; Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Tunay, Umut Nayir

Atiker Konyaspor’un ilk 11’i: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Traore, Ömer Ali Şahiner, Jahovic

Son güncelleme 20:02 | 4 Şubat 2019
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