Beşiktaş’ın yıldızı Kagawa, Süper Lig’in yıldızlarını solladı!

Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa, Süper Lig'de gol atan ilk Japon futbolcu olarak Antalya'da tarih yazdı.
81. dakikada oyuna girdikten sonra 2 klas gole imza atan Japon yıldız, ilk lig maçında dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.
29 yaşındaki 10 numara, 9 dakikada attığı 2 golle birçok yabancı ismi geride bıraktı.
Fenerbahçe'de forma giyen İslam Slimani 1165 dakikada, Soldado da 530 dakikada 1 gol atabildi.
740 dakika süre alan Benzia ile 862 dakika sahada kalan Galatasaraylı Belhanda'nın golü bulunmuyor.
Larin'in ise 219 dakikada 1 golü var.