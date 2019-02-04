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Beşiktaş’ın yıldızı Kagawa, Süper Lig’in yıldızlarını solladı!
Beşiktaş

Beşiktaş’ın yıldızı Kagawa, Süper Lig’in yıldızlarını solladı!

81. dakikada oyuna girip 2 gol atan Japon yıldız Shinji Kagawa, sahada kalma süresi baz alındığında Slimani, Soldado, Larin, Belhanda ve Benzia’yı solladı

4 Şubat 2019 07:15

Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa, Süper Lig'de gol atan ilk Japon futbolcu olarak Antalya'da tarih yazdı.

81. dakikada oyuna girdikten sonra 2 klas gole imza atan Japon yıldız, ilk lig maçında dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

29 yaşındaki 10 numara, 9 dakikada attığı 2 golle birçok yabancı ismi geride bıraktı.

Fenerbahçe'de forma giyen İslam Slimani 1165 dakikada, Soldado da 530 dakikada 1 gol atabildi.

740 dakika süre alan Benzia ile 862 dakika sahada kalan Galatasaraylı Belhanda'nın golü bulunmuyor.

Larin'in ise 219 dakikada 1 golü var.

04 Şubat 2019 Kagawa`nın opsiyon maddesi... Beşiktaş yöneticisinden merak edilen soruya cevap Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteti Ahmet Ürkmezgil, Kagawa`nın satın alma opsiyonu olup olmadığı hakkında bilgi verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:15 | 4 Şubat 2019
beşiktaş shinji Kagawa
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