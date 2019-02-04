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Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor!
Dünyadan Futbol

Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor!

Galatasaray'ın sezon başında Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis, Arabistan'da gollerine devam ediyor.

4 Şubat 2019 23:11

Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminin sonlarında Arabistan takımı Al Hilal’e gönderdiği golcü oyuncu Gomis, takımının Al Fateh’i 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetti. Fransız futbolcunun 2 golle yıldızlaştığı maçta Al Hilal rakibini 4-1’lik skorla geçti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 29 gol atan Gomis, Al Hilal formasıyla çıktığı 20 maçta 17. golünü kaydetti.

33 yaşındaki yıldız, sık sık yaptığı Galatasaray paylaşımlarıyla da sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde adeta taht kurmuş durumda.

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Son güncelleme 23:17 | 4 Şubat 2019
Bafetimbi Gomis gol
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