Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor!

Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminin sonlarında Arabistan takımı Al Hilal’e gönderdiği golcü oyuncu Gomis, takımının Al Fateh’i 4-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetti. Fransız futbolcunun 2 golle yıldızlaştığı maçta Al Hilal rakibini 4-1’lik skorla geçti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 29 gol atan Gomis, Al Hilal formasıyla çıktığı 20 maçta 17. golünü kaydetti.
33 yaşındaki yıldız, sık sık yaptığı Galatasaray paylaşımlarıyla da sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde adeta taht kurmuş durumda.