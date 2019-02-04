SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Leyla Sönmez’den kötü haber geldi! Leyla Sönmez özel hastanede yaptırdığı burun ameliyatından sonra komaya girmişti…
Amatör maçta ortalık karıştı! 8 kırmızı kart…
Alt Ligler

Amatör maçta ortalık karıştı! 8 kırmızı kart…

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Serdivanspor ile Karasuspor arasında oynanan amatör lig maçında kavga çıktı. Saha bir anda karışırken, kavgaya polis müdahale etti.

4 Şubat 2019 09:26

Bölgesel Amatör Lig 16. hafta maçında Serdivanspor ile Karasuspor, Serdivan ilçesinde bulunan Ekrem Karaberberoğlu Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Serdivanspor'un 4-2 üstünlüğü ile biten maçın ardından karışan sahada istenmeyen görüntüler yaşandı. Gerginliklerin yaşandığı maçın bitiş düdüğü ile yeşil saha adeta savaş alanına döndü.

Karasuspor'dan 5, Serdivanspor'dan ise 3 oyuncunun kırmızı kart gördüğü mücadelede taraftarların birbirlerine girmesini ise emniyet güçleri önledi. Karşılaşmanın hakemleri gerginlik bitene kadar saha içinde bekledi ve 10 dakika sonra soyunma odasına gidebildi.

“KAVGA TRİBÜNLERE DE YANSIDI”

Oyuncular arasında yaşanan kavga tribünlere de yansıdı. Karasu taraftarları ile Serdivanspor taraftarları sözlü münakaşaya girdi. Tarafların fiziksel çatışmasını ise emniyet güçleri zorlukla önledi. Sporcuların kavgasından sonra ise maç sonunda 8 oyuncuya kırmızı kart çıktı. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle çok büyümeden önlenen olayların ardından her iki takım da stattan ayrıldı.

Son güncelleme 09:26 | 4 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Bursaspor
Bugün - 20:00
-
Konyaspor
Kayserispor
08/02/2019 - 20:30
-
Fenerbahçe
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
TÜMÜNÜ GÖR