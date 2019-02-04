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Adriano’dan itiraf! ‘Ara transfer döneminde…’
Beşiktaş

Adriano’dan itiraf! ‘Ara transfer döneminde…’

Beşiktaş'ta oynayan Adriano Correia, "Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor" dedi. Adriano, sezon sonu bitecek olan sözleşmesi hakkında da konuştu.

4 Şubat 2019 00:48

Beşiktaş´ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-2´lik galibiyetin ardından Beşiktaş´ın sol bek oyuncusu Adriano Correia mücadeleyi değerlendirdi. Skora bakınca iyi bir sonuç aldıklarını ifade eden Adriano, ikinci yarıda zorlandıklarını ancak 4´üncü golden sonra açıldıklarını ifade etti.

Sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi ilgili açıklama da yapan Adriano, “Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş´ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Bu formayı giydiğim sürece bu ciddiyetim devam edecek. Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim” dedi.

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Adriano, Kagawa ile ilgili olarak da kaliteli ve fark yaratan bir oyuncu olduğu değerlendirmesini yaptı.

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Son güncelleme 00:48 | 4 Şubat 2019
Adriano beşiktaş
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