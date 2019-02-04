Adriano’dan itiraf! ‘Ara transfer döneminde…’

Beşiktaş´ın Antalyaspor karşısında aldığı 6-2´lik galibiyetin ardından Beşiktaş´ın sol bek oyuncusu Adriano Correia mücadeleyi değerlendirdi. Skora bakınca iyi bir sonuç aldıklarını ifade eden Adriano, ikinci yarıda zorlandıklarını ancak 4´üncü golden sonra açıldıklarını ifade etti.

Sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi ilgili açıklama da yapan Adriano, “Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş´ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Bu formayı giydiğim sürece bu ciddiyetim devam edecek. Mayıs ayına kadar sözleşmem var. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim” dedi.

Antalyaspor Beşiktaş maçında Shinji Kagawa üç dakikada şov yaptı, sosyal medya yıkıldı! Antalyaspor Beşiktaş maçında 81`de oyuna girip üç dakikada iki gole imza atan Shinji Kagawa, geceye damga vurdu. Kagawa`nın olağanüstü performansı sosyal medyada da gündemi değiştirdi. İlgili Haberi Oku

Adriano, Kagawa ile ilgili olarak da kaliteli ve fark yaratan bir oyuncu olduğu değerlendirmesini yaptı.

Antalyaspor Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen`den Kagawa yorumu: Ben böyle bir şey görmedim Beşiktaş`ın Antalyaspor deplasmanında aldığı 6-2`lik galibiyeti yorumlayan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş`ın Japon yıldızı Kagawa`yı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, yaptığı yorumda Ben böyle bir şey görmedim ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku