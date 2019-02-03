Vestel Venus Sultanlar Ligi | VakıfBank’tan Bursa’da 16. zafer

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17. haftasındaki Nilüfer Belediyespor’u deplasmanda 20-25, 19-25 ve 16-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, 16 smaç sayısı ürettiği ilk seti 25-20 almayı başardı. Rakibine hiç blok sayısı imkanı tanımadığı ikinci seti de 25-19 alan VakıfBank, karşılaşmada 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette rakibinin maça dönmesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-16, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak, ligdeki 16. galibiyetini elde etti. VakıfBank’ın yeni transferi Chiara Di Iulio, ilk kez sarı-siyahlı formayla sahaya çıktı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında Halkbank’la 10 Şubat Pazar günü saat 17:30’da VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

NİLÜFER BLD-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

NİLÜFER BLD: Buse 1, Lazic 4, Özgen 6, Bytsenko 1, Bailey 10, Selin 5, Aylin (L), Elif 5, Aslı 2, Zeynep, Seda 2

VAKIFBANK: Kelsey 7, Kübra 10, Cansu 1, Zhu 13, Zehra 7, Lonneke 15, Gizem (L), Ebrar 3, Di Iulio 1, Buket

SETLER: 20-25, 19-25, 16-25

SÜRE: 74 dakika (25′, 26′, 23′) Sakaryaspor Hacettepe maçı sonrası iki kadına bıçaklı saldırı Sakaryaspor ile Hacettepe Spor arasında oynanan karşılaşmanın ardından iki kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan kadınlar hastaneye kaldırıldı. İlgili Haberi Oku