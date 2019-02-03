Tolgay Arslan’dan sert açıklama: ‘Maruz kaldığım gurur kırıcı davranışlar…’

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakıldıktan sonra ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin yolunu tutan Tolgay Arslan, Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamaların kamuoyunda tartışma yaratması nedeniyle bir duyuruda bulundu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı Göztepe karşılaşmasında ilk kez sarı lacivertli formayı giyerken maçtan önce kendisini çağıran taraftarların yanına giderek Fenerbahçe armasını öpmüştü.

Maçtan sonra konuşan Tolgay Arslan’ın “Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, bugün ilk kez arma öptüm. Bu içimden geldi” sözleri siyah beyazlı taraftarların tepkisini toplamıştı.

Tartışmaların büyümesinin ardından sosyal medya hesabından bir yazı yayınlayan Tolgay Arslan, şu ifadeleri kullandı;

“Kendi sahamızda geçtiğimiz cuma akşamı oynadığımız Göztepe karşılaşması sonrasında kullandığım ifadeler sebebiyle tartışmalara yol açtığımın farkındayım. Medya-yayın organlarında son iki gündür bu konunun sürekli olarak gündemde tutulma gayretini bir açıklama yaparak bazı gerçekleri paylaşmak istedim.

Son birkaç aydır kariyerimin en zor günlerini yaşadım. Çok sevdiğim futboldan kadro dışı bırakılmak suretiyle uzaklaştırılmak beni derinden yaralı. Kadro dışı bırakılmama rağmen profesyonelliğin gereği olarak kendimi her daim göreve hazır tutmak için çok çaba sarfettim. Ancak tüm iyi niyetli yaklaşımlarıma rağmen, son 2,5 aydır suni çim üzerinde antrenman yapabildim. Takımdan ayrı kaldığımı bu 3 aylık sürenin sadece 1 haftasını 2. takım ile çalışarak geçirebildim. Geriye kalan tüm zamanda 1 hoca eşliğinde tek başına çalıştım. Daha sonra 2. takımla antrenmanlara devam etme isteğim reddedildi. Makul bir çim sahada çalışma isteğim de reddedildi. Bana karşı yapılan tüm bu davranışlar profesyonel bir futbolcu olarak beni oldukça yıprattı.

Benim için tüm yaşananlardan sonra sadece 2 seçenek kalmıştı. Şu an formasını gururla giydiğim ve beni daha ilk günden bağrına basan Fenerbahçe camiasına transfer olacaktım ya da futbol kariyerime aynı yerde kalarak devam edip, diğer yandan maruz bırakıldığım bu gurur kırıcı davranışları sineye çekmeye çalışmakla uğraşacaktım.

Gururum, herkes için olduğu gibi benim için de hayatımdaki en önemli değerlerden birisidir. Son birkaç ayda yaşadıklarımın Beşiktaş taraftarı ve eski takım arkadaşlarımla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Orada 4 yılımı geçirdim. Üzerimde emeği bulunanlara saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.

Bu konu hakkında son kez görüş ve düşüncelerimi ifade ediyor ve geçmişi tamamen kapatmak istiyorum. Söylediğim sözler son aylarda yaşadıklarımın anlık bir yansımasından ibaretti. Başka hiçbir yere çekilmemesini rica ediyorum. Bu sebeple kamuoyunu meşgul ettiğim için üzgünüm.

Bugün aldığım kararın doğru olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Fenerbahçe camiası tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Fenerbahçe bana şu dönemimde en ihtiyacım olanları verdi, sıcak ilgi, samimiyet ve sevgi.

Bugünden itibaren tek amacım Fenerbahçe camiasına terimin son damlasına kadar hizmet etmek ve Fenerbahçe camiasının hakettiği şampiyonlukları yaşamak, yaşatmaktır”

Tolgay Arslan`dan flaş açıklama! `Beşiktaş`a dönmeyi hiç düşünmedim` Fenebahçe`nin Beşiktaş`tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, Spor Toto Süper Lig`i 20. haftasında oynanan Göztepe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku