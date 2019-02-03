Spor Toto 1. Lig | Afjet Afyonspor 0-3 Adanaspor AŞ

Spor Toto 1. Lig’in 20’nci haftasında Afjet Afyonspor kendi sahası ve seyircisi önünde konuk ettiği Adanaspor’a 3-0 mağlup oldu. Maça ev sahibi Afjet Afyonspor başladı. 10’uncu dakikada Afjet Afyonspor’da Metin Yüksel’in ara pasında topla buluşan Ersel, ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Emre’nin kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı. 21’nci dakikada Onur Ramazan’ın pasıyla topla buluşan Uğur’un uzak köşeye yaptığı ortada kaleci İrfan Can, Ersel’den önce topa sahip oldu.

25’inci dakikada sağ kanattan Uğur’un ceza sahası uzak köşesine yaptığı ortaya Ersel nefis bir tek vuruş yaptı ancak kaleci topu kornere çeldi. 26’ncı dakikada hızlı hücum geliştiren Adanaspor’da Kone’nin ceza alanı içine girdiği sırada topuna Cenk müdahale etti. Boşta kalan topa Hakan Barış’ın plasesinde kaleci Soner topu kornere çeldi. 27’nci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Veli’nin kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Soner tokatlayarak kornere çeldi. Adana Demirspor`dan Yılmaz Vural açıklaması: `Çok isterdik ki...` Türkiye`nin en deneyimli teknik adamlarından olan Yılmaz Vural`ın Adana Demirspor macerası 2 buçuk ay sürdü. Adana ekibi konuyla ilgili sabah erken saatlerde bir açıklama yaptı İlgili Haberi Oku

37’nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Uğur’un ceza sahasına yaptığı ortaya savunma müdahale etti. Seken topa ceza alanı dışından Nazmi’nin vuruşu yandan auta gitti. 45’inci dakikada gelişen Adanaspor atağında Ahmet Dereli ceza alanı ön çizgisinde topla buluştu. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti. Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

46’ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Adanaspor’da Ahmet Dereli rakibi Emre’den kurtulup çaprazdan vurdu. Savunmanın arasından geçen top kaleci Soner’in altından ağlara gitti: 0-1. 68’inci dakikada gelişen Adanaspor atağından ceza sahası dışından Eren Keleş’in gönderdiği topla buluşan Kone düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 0-2. 84’üncü dakikada Adanaspor’da sağ kanattan topla buluşan Bumba ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Kone takımının 3’üncü kendisinin ise 2’nci golünü attı: 0-3. Maçta başka gol olmayınca Adanaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

STAT: Zafer Stadı

HAKEMLER: Sarper Barış Kaya, Habip Tiryaki, Ali Can Alp

AFJET AFYONSPOR: Soner Şahin – Onur Ramazan Toprak (Dk.62 Bayram Ateji), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter (Dk.73 Aykut Uluç), Cenk Güvenç, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Dk.80 Musa Araz), Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş

ADANASPOR AŞ: İrfan Can Eğribayat – Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, İhsan Uğur Göktaş, Hakan Barış (Dk.65 Abdülkadir Özdemir), Ahmet Dereli (Dk.78 Robert Feczesin), Bumba Claudiu Vasile, Moussa Bagayoko, Famoussa Kone (Dk.88 Doğanay Kılıç), Özkan Taştemur, Eren Keleş

GOLLER: Dk.46 Ahmet Dereli, Dk.68 ve 84 Kone (Adanaspor)

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