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Beşiktaş

SON DAKİKA Antalyaspor Beşiktaş maçının adamı Kagawa’dan ilk sözler

Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 yenen Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kagawa, oyuna girer girmez attığı iki gol hakkında konuştu.

3 Şubat 2019 21:26

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 6-2 mağlup eden Beşiktaş’ta Shinji Kagawa, maça damga vuran isim oldu. 81. dakikada Ljajic’in yerine oyuna dahil olan Kagawa, önce 19. saniyede ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ilk golüne imza attı. Kagawa, 84. dakikada ise serbest vuruştan kendisinin ikinci, Beşiktaş’ın 6. golünü ağlara bıraktı. Shinji Kagawa, performansı ile ilgili yaptığı yorumda “Rüya gibi başlangıç oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

03 Şubat 2019 Beşiktaş`ta beklenen an! Kagawa oyuna girdikten sonra üç dakika içinde... Beşiktaş`ın devre arasında Borussia Dortmund`dan kiraladığı Kagawa, Antalyaspor maçında Beşiktaş formasını ilk kez giydi. Beşiktaş`ın Japon yıldızı Kagawa oyuna girdikten sonra üç dakika içinde taraftarı büyüledi. İlgili Haberi Oku

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Kagawa, ilk maçında 2 gol kaydettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Shinji Kagawa’nın açıklamaları şöyle:

“Rüya gibi başlangıç oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Takım arkadaşlarım da çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi ise bir sonraki maça hazırlanacağım. Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir sonraki maçta da Beşiktaş forması giyeceğim için çok mutluyum. İyi sonuçlar elde etmek için elimden geleni yapacağım. Bugünkü performansımdan dolayı da kendimi çok iyi hissediyorum.”

Son güncelleme 23:35 | 3 Şubat 2019
Antalyaspor beşiktaş kagawa
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