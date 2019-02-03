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SON DAKİKA Ampute Milli Takımı’nda iki günde ikinci acı haber!
Milli Takımlar

SON DAKİKA Ampute Milli Takımı’nda iki günde ikinci acı haber!

Ampute Milli Futbol Takımı'nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice Fevziye Özcan vefat etti. Dün de Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Osman Çakmak'ın annesi, soba zehirlenmesi nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.

3 Şubat 2019 23:18

Ampute Milli Futbol Takımı’nda dün Osman Çakmak’ın annesinin hayatını kaybetmesinin ardından bu gün bir acı haber daha geldi. Ampute Milli Futbol Takımı’nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan’ın annesi Hatice Fevziye Özcan’ın annesi vefat etti.

03 Şubat 2019 Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak annesini kaybetti! Babası ise... Ampute Futbol Milli Takım kaptanı Osman Çakmak`ın anne ve babası, köydeki evlerinde soba gazı nedneiyle zehirlendi. Anne Sultan Çakmak hayatını kaybederken baba Ömer Çakmak yoğun bakımda... İlgili Haberi Oku

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden de vefatla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, “Ampute Futbol Milli Takımı’nın ikinci kaptanı Rahmi Özcan’ın annesi Hatice Fevziye Özcan’ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Hatice Fevziye Özcan’a Allah’tan rahmet; Rahmi Özcan, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

Son güncelleme 00:38 | 4 Şubat 2019
Ampute Milli Takımı rahmi özcan
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