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Son Dakika: Kaptan'ın acı günü! Tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı
SON DAKİKA Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak’ın acı günü
Milli Takımlar

SON DAKİKA Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak’ın acı günü

Ampute milli takımın kaptanı Osman Çakmak’ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda Çakmak’ın annesi hayatını kaybetti, babası ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Osman Çakmak, Ampute Milli Takımı'nın Dünya Kupası final maçında kaçırdığı penaltı ile ilgili yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırmıştı.

3 Şubat 2019 00:31

Zile ilçesinin Narkışla köyünde ikamet eden Ampute Milli Takımın Kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak (68 ile babası Ömer Çakmak (85) sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda yaşlı kadın hayatını kaybederken, durumu ağır olan Ömer Çakmak, Zile Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Osman Çakmak, Ampute Milli Takımı’nın Dünya Kupası finalinde penaltılarla kaybettiği maç sonrası yaptığı açıklama ile tüm Türkiye’yi duygulandırmıştı.

Acı olayı haber alan Osman Çakmak memleketi Zile'ye geldi.

05 Kasım 2018 Gazi Komando Osman Çakmak! Asıl sen bize hakkını helal et... İlgili Haberi Oku

ANNESİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞAMIŞTI

2017 yılında İngiltere'ye son dakikada attığı golle Türkiye'yi Avrupa Şampiyonu yapan Ampute Milli Takımı kaptanı Gazi Osman Çakmak, tüm yurdu sevince boğarken annesi de ayrı bir sevinç yaşamıştı.

TÜM TÜRKİYE’Yİ DUYGULANDIRMIŞTI

Dünya Kupası finalinde penaltılarla kaybederek ikinci olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak, maç sonu yaptığı açıklamada penaltı kaçırdığı için ‘Türk halkı hakkını helal etsin’ diyerek herkesi duygulandırmıştı.

 

Son güncelleme 00:44 | 3 Şubat 2019
Ampute Milli Takımı Osman Çakmak
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