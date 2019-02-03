SON DAKİKA İzmir futbolunun efsane ismi Turgut Uçar hayatını kaybetti

Altay ve Karşıyaka’nın efsane isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar 54 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi altında olan 10 Mart 1964 doğumlu Turgut Uçar, hastanede vefat etti. İzmir futbolunun sembol isimlerinden Teknik Direktör Turgut Uçar, geçtiğimiz aralık ayında beyninde meydana gelen emboli sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde Altay, Adanaspor, Akhisarspor, Uşakspor, Yozgatspor, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Körfez İskenderunspor, Tokatspor, Bandırmaspor takımlarını çalıştıran Turgut Uçar futbolculuğunda da Altay, Trabzonspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Balıkesirspor ve son olarak TKİ Soma Linyitspor’da forma giymişti. Karşıyaka'yı 3 kez çalıştıran Turgut Uçar, Altay'da ise 2 dönem görev aldı.

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Turgut Uçar için Altay, Altınordu ve Karşıyaka kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

Altay’ın taraftar hesabından, Turgut Uçar’ın vefat haberi sonrası “Geçtiğimiz günlerde hastaneye yatan, Altay'ımıza uzun yıllar hizmet etmiş olan Turgut Uçar'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz” mesajı paylaşıldı.

TRABZONSPOR DA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski futbolcusu Turgut Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, rahatsızlığı nedeniyle İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altında bulunan eski futbolcu Uçar’ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurucu üyemiz merhum Ziyad Nemli’nin damadı olan Uçar, 1988-1993 yılları arasında kulübümüzün formasını giymişti. Turgut Uçar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleşince paylaşılacaktır.”