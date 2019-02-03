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Son dakika! Adana Demirspor’da Yılmaz Vural dönemi sona erdi
TFF 1.Lig

Son dakika! Adana Demirspor’da Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Son dakika! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi. Vural bu sezon ikinci kez görev aldığı Adana Demirspor ile 10 maça çıktı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı. Vural'ın 36. teknik direktörlük görevi yaklaşık 2 buçuk ay sürdü.

3 Şubat 2019 00:12

Spor Toto 1. Lig’de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Hakan Kutlu’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Yılmaz Vural ile de yollarını ayırdı. Ligde sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup eden Adana Demirspor’da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor’da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı play off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı. Vural bu sezon ikinci kez görev aldığı Adana Demirspor ile 10 maça çıktı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

21 Kasım 2018’de Adana Demirspor’da göreve gelen ve 36. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Vural, yaklaşık 2 buçuk ay görevde kaldı. 02 Şubat 2019 Gençlerbirliği ligin ikinci yarısına başlayamadı Spor Toto 1. Lig`de sezonun ilk yarısını 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci devrede oynadığı 3 maçı da kaybetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:25 | 3 Şubat 2019
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