Sakaryaspor Hacettepe maçı sonrası iki kadına bıçaklı saldırı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 kadın bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.C. ve B.Y, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izledikten sonra Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndan ayrıldı.
Stadyum dışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, aralarında husumet olduğu belirtilen M.C. ve B.Y’ye bıçakla yaraladı. Yaralı 2 kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kadın şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.