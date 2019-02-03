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Sakaryaspor Hacettepe maçı sonrası iki kadına bıçaklı saldırı
Spor Toto 2. Lig

Sakaryaspor Hacettepe maçı sonrası iki kadına bıçaklı saldırı

Sakaryaspor ile Hacettepe Spor arasında oynanan karşılaşmanın ardından iki kadın bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan kadınlar hastaneye kaldırıldı.

3 Şubat 2019 22:32

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 kadın bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.C. ve B.Y, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izledikten sonra Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndan ayrıldı.

Stadyum dışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, aralarında husumet olduğu belirtilen M.C. ve B.Y’ye bıçakla yaraladı. Yaralı 2 kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadın şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

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Son güncelleme 22:32 | 3 Şubat 2019
hacettepe Sakaryaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup
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