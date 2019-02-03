Sakaryaspor Hacettepe maçı sonrası iki kadına bıçaklı saldırı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 kadın bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, M.C. ve B.Y, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izledikten sonra Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndan ayrıldı.

Stadyum dışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, aralarında husumet olduğu belirtilen M.C. ve B.Y’ye bıçakla yaraladı. Yaralı 2 kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadın şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

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