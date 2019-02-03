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Okay Yokuşlu golünü attı, sakatlandı!
İspanya La Liga

Okay Yokuşlu golünü attı, sakatlandı!

Celta Vigo'nun Sevilla'yı 1-0 yendiği maçta galibiyeti getiren golü atan Okay Yokuşlu, sakatlanarak 85. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcu ayrıca, bu maçta ligdeki 5. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü

3 Şubat 2019 13:40

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 22. haftasında milli oyuncu Okay Yokuşlu, Celta Vigo’nun sahasında Sevilla’yı 1-0 yendiği maçta sakatlandı.

İki hafta süren sakatlığı sona eren ve Sevilla maçında takımının ilk 11’inde sahaya çıkan Okay, yine sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın 73. dakikasında galibiyeti getiren golü atan Okay, 82. dakikada ise sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcu, 85. dakikada David Costas ile değiştirildi.

Okay Yokuşlu’nun sakatlığıyla ilgili son durum, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Öte yandan mücadelenin 48. dakikasında sarı kart gören Okay, cezalı duruma düştü. Ligdeki 5. sarı kartını gören Okay Yokuşlu, 9 Şubat’ta Getafe ile yapılacak maçta oynayamayacak.

La Liga’da 6 hafta sonra kazanan ve puanını 24’e çıkaran Celta, ligde kalma mücadelesinde biraz olsun nefes aldı.

Son güncelleme 13:49 | 3 Şubat 2019
celta vigo Okay Yokuşlu
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