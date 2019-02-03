MAÇ SONUCU | Tetiş Yapı Elazığıspor Giresunspor 0-0 | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1´inci Ligin 20´inci haftasında Tetiş Yapı Elazığıspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla Tetiş Yapı Elazığspor, 17 puanla 17. sırada kalırken, Giresunspor 21 puanla 14. sırada yer aldı.
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Sinan Dereci, Deniz Turgut, Baran Eraslan
TETİŞ YAPI ELAZIĞISPOR: Ahmet Sabri – Idrıssa, Dıalo Samba, Mustafa, Gökhan, Lamine(Dk. 85 Dersim) Tufan, Boubacar, Ahmet Burak, Cengizhan(Dk.46 Murat), Kadir (Dk.75 Emir)
GİRESUNSPOR: Kayacan -Aykut, Guy Lucıen, Abıola, Muhammet(Dk.69 Yasin), Tevfik, Volkan (Dk.40 Djemoussa) Bahadır, Orhan, Savaş(Dk.63 Cristian) Emre
SARI KART: Kadir, Tevfik, Ahmet Sabri, (Tetiş Yapı Elazığıspor) – Orhan, Savaş, Bahadır,(Giresunspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
29′ Ceza sahası içerisinde topla buluşan Aykut güzel bir kafa vuruşuyla topu dışarı gönderdi.
43′ Ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Dauda´nın kafa vuruşunu kaleci Ahmet Sabri kornere çıkardı.
78′ Lamina ceza sahası içerisine gönderdiği pasla buluşan Ahmet kaleciyi geçerek vuruşunda top dışarı gitti.