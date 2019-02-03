MAÇ SONUCU | Hatayspor Denizlispor 1-1 | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor, Denizlispor’u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Deniz Caner Özaral
Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Hamza (Soner Örnek dk. 82), Selim (Mirkan Aydın dk. 77), Gökhan Karadeniz, Diallo, Caner, Maiga (Korkishko dk. 90+2)
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga
Teknik Direktör: İlhan Palut
Denizlispor: Stackhowıak, Alperen, Deniz Vural (Kibong Mbamba dk. 72) Ziya, İsmail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Gökhan Süzen dk. 81), Burak (Muhammed Kehinde dk. 63) Furkan, Kerem Can, Abdülkerim Bardakçı
Yedekler: Kaan Güler, Taha Can, Oğuz Yılmaz, Burak Altıparmak
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 34) (Hatayspor), Muhammed Kehinde (dk. 90) (Denizlispor)
Kırmızı kart: Saido Diallo (dk. 90+3) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Maiga (Hatayspor), İsmail Aissati (Denizlispor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
17′ Kaleciyle karşı karşıya kalan Caner Hüseyin Bağ’ın sert şutunu Stackhowıak engelledi.
GOL! 34′ Topu önünde bulan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 1-0
GOL! 90′ Açılan ortaya iyi yükselen Muhammed Kehinde maçın skorunu ilan etti. 1-1