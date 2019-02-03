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MAÇ SONUCU | Hatayspor Denizlispor 1-1 | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Hatayspor Denizlispor 1-1 | Spor Toto 1. Lig

Lider Denizlispor, takipçilerinden Hatayspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan son dakikada bulduğu golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Uzatmalarda Hatayspor'dan Diallo kırmızı kart gördü.

3 Şubat 2019 19:28

Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor, Denizlispor’u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Deniz Caner Özaral

Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Murat, Hamza (Soner Örnek dk. 82), Selim (Mirkan Aydın dk. 77), Gökhan Karadeniz, Diallo, Caner, Maiga (Korkishko dk. 90+2)

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga

Teknik Direktör: İlhan Palut

Denizlispor: Stackhowıak, Alperen, Deniz Vural (Kibong Mbamba dk. 72) Ziya, İsmail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Gökhan Süzen dk. 81), Burak (Muhammed Kehinde dk. 63) Furkan, Kerem Can, Abdülkerim Bardakçı

Yedekler: Kaan Güler, Taha Can, Oğuz Yılmaz, Burak Altıparmak

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 34) (Hatayspor), Muhammed Kehinde (dk. 90) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Saido Diallo (dk. 90+3) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Maiga (Hatayspor), İsmail Aissati (Denizlispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

17′ Kaleciyle karşı karşıya kalan Caner Hüseyin Bağ’ın sert şutunu Stackhowıak engelledi.

GOL! 34′ Topu önünde bulan Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. 1-0

GOL! 90′ Açılan ortaya iyi yükselen Muhammed Kehinde maçın skorunu ilan etti. 1-1

Son güncelleme 19:28 | 3 Şubat 2019
denizlispor hatayspor Spor Toto 1. Lig
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