MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 0-1 Çaykur Rizespor | Süper Lig 20. hafta

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında alt sıraların iki takımı karşı karşıya geldi. Kritik maçta konuk ekip Çaykur Rizespor ikinci yarıda bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.
Ev sahibi Erzurumspor’un ilk yarının son anlarında bulduğu gol, hakem Özgür Yankaya’nın ‘VAR’ kontrolü sonrasında iptal edildi ve iki ekip soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi.
İkinci yarıda BB Erzurumspor’un baskılı futboluna karşı 76. dakikada kontra atak geliştiren konuk ekip Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin’in golüyle 1-0 öne geçti.
Erzurumspor’un beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken 90+1’de Egemen Korkmaz’un kafa vuruşunu Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan çizgide kurtardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Rizespor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Rizespor puanını 21 yaparken Erzurumspor 17 puanda kaldı.
Erzurumspor gelecek hafta deplasmanda Başakşehir’e konuk olurken Rizespor sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.