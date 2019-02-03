MAÇ ÖZETİ: Antalyaspor Beşiktaş özet! BJK 3 puanı 6 golle kaptı!

Süper Lig’de 20. hafta Antalyaspor Beşiktaş maçı ile devam etti. Yüksek bir tempoda oynanan karşılaşmada futbol severler 5 gol izledi. Maçtaki gol perdesi 35. dakikada Adem Ljajic’ın penaltısı ile açıldı. Golün 3 dakika sonrasında nefis paslaşmalarla atağa çıkan Beşiktaş’ta Caner’in pasıyla sol kanatta topu alan Adriano içeriye doğru çıkardı, Dorukhan’ın penaltı noktası üzerinden gelişine yaptığı vuruşta top köşeden ağlara gitt ve durumu 2-0 oldu. Karşılaşmanın ilk yarısının sonra dakiklarında Antalyaspor karşısında Beşiktaş’ı rahatlatan gol kaleye uzak bir mesafeden kazanılan serbest vuruşta Ljajic’in nefis şutunu Boffin güçlükle çıkardı, dönen topu kale önünde Atiba tamamladı. Antalyaspor BJK maçı ikinci yarısı da hızlı başladı, 50. dakikada Antalyaspor’u umutlandıran gol Souleymane Doukara’dan geldi. Maçta dakikalar 67’yi gösterdiğinde Beşiktaş farkı 3’e çıkardı. Antalyaspor’un kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kapan Beşiktaş 4 oyuncuyla birden kontra atağa çıktı, Lens’in pasıyla sağ kanattan içeri giren Güven’in ortasında Salih Dursun ters bir vuruşla kendi ağlarını sarstı. 82. dakikada sol kanatta Lens’ten pası alan Kagawa, ceza alanına girmeden yerden bir vuruş yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı: 1-5! Yine Kagawa! Japon oyuncu, kaleye çok uzak bir noktadan kazanılan frikikte sert vurdu, yerden seken top Boffin’in de hatasıyla ağlara gitti: 1-6! Maçın sonucunu belirleyen gol ise Antalyaspor’dan geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkteki Mevlüt’ün kafasından seken topu arka direkte Chico ağlara yolladı: 2-6! Mücadeleyi kaçıran futbol severler habermizin içerisinde Antalyaspor Beşiktaş özeti yer alıyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇINDA İLGİNÇ AN

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta hakem Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi ile verdiği penaltıyı yine VAR uyarısı sonrasında tekrarlattı. Bülent Yıldırım'ın bir dakika içinde iki kez VAR'a uyarısını dikkate aldığı penaltı sonrası Beşiktaş öne geçti.

Pozisyonda Lens'in pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Gökhan topu almak isterken kalesini terk eden Boffin'in müdahalesiyle yerde kaldı. 33. dakikada VAR incelemesi yapan Bülent Yıldırım, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Ljajic'in kullandığı penaltıyı Boffin çıkardı, devamında Güven Yalçın'ın vuruşu ağlarla buluştu.

Hakem Bülent Yıldırım, 34. dakikada VAR uyarısı sonrasında oyuncuların vuruştan içeri girdiğini belirtip penaltının tekrar kullanılmasını istedi.

Tekrar kullanılan penaltıda yine topun başına geçen Adem Ljajic, bu kez ağları havalandırmayı başardı. Beşiktaş bu golle 1-0 öne geçti.