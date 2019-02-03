Galatasaray’da şaşırtan değişim

Sarı kırmızılılar çok ama çok önemli 2 puan kaybetti. Alanya karşısında iki farklı G.Saray, daha doğrusu iki farklı Belhanda izledik. Belhanda, baskıdan kurtulup topu ayağına alınca takımını atağa kaldırıyor, gol attırıyor, aralara attığı toplarla takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlıyor.

Ancak ilk yarıda baskı altındaki Belhanda etkisiz kalınca, G.Saray tek bir pozisyona bile giremedi. Önce Mariano'nun sakatlanması, Luyindama'ya çıkan erken sarı kart, kalesinde gördüğü yedi şut ve bir gol. Elbette Muslera'nın, Djalma Campos'un fizik kurallarına aykırı golüne yapacak bir şeyi yoktu.

Muslera gününde olmasa maç daha farklı olabilirdi. Yeni transfer Mitroglou 55 dakika sahada kalabildi. İlk yarıya bakıyoruz, ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan G.Saray'ın yerinde yeller esiyor.

O üretken, kanat ortaları ile rakibi boğan, ceza sahasında rakip bekleri mahkûm eden G.Saray gitmiş, yerine bambaşka bir takım gelmiş. Takım kurgusuna bakacak olursak, geride Luyindama-Marcao ikilisi ve ortada Fernando-Ndiaye-Belhanda üçlüsü, Alanyaspor'un etkili akınlarına gereken direnci gösteremedi. Kanatlarda Feghouli ve Onyekuru geriye yardım edemeyince ev sahibi takıma bol bol pozisyon verdi.

İkinci yarıda G.Saray golü bulunca Alanya'nın direnci kırılır diye düşündüm. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Akdeniz temsilcisi kaliteli oyunculara sahip. Fernandes, Campos, Cisse ve Efe Can uzun toplarla Feghouli'nin golüne karşılık vermeye çalıştı.

Golün hemen ardından Sinan bir pozisyonu harcayınca, yine o kırılgan G.Saray geri döndü. Fatih Terim sahaya 11 yabancı sürerek Alanya deplasmanını önemsediğini gösterdi ancak ilk yarıda izlediğimiz G.Saray'ı onun da tanımakta güçlük çektiğini söyleyebilirim.

Hakem Alper Ulusoy, Luyindama'yı bir kez bile uyarmadan erken ve bence gereksiz bir sarı kart çıkardı. Hele o Marcao'ya gösterdiği sarı kartı hiç anlamadım!

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