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CANLI YAYIN: Manchester City Arsenal canlı izle! S Sports canlı yayın…
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Manchester City Arsenal canlı izle! S Sports canlı yayın…

Arsenal Manchester City canlı izle! Premier Lig'in 25. haftası Manchester City Arsenal maçı ile devam ediyor. Arsenal Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta merak eden futbol tutkunları için haberimizin içerisinde canlı izle bağlantısı bulunuyor.

3 Şubat 2019 18:57

Arsenal Manchester City ile Premier Lig’in 25. haftası nefesleri kesecek. Sezona büyük umutlarla başlayan iki kulüp de bu sezon Liverpool gerisinde kaldı. Wenger ile yolları ayırarak Unai Emery’i getiren Arsenal bu sezon iyi bir performans sergilemesine rağmen şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Şampiyonluk umutlarını devam ettiren Manchester City ise Arsenal karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren Arsenal Manchester City maçı canlı yayını arıyor. Zorlu karşılaşmayı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı ve karşılaşmanın detayları yer alıyor.

MANCHESTER CİTY ARSENAL CANLI İZLE

Son güncelleme 18:57 | 3 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
BB Erzurumspor
Bugün - 13:30
0
-
1
Caykur Rizespor
Akhisarspor
Bugün - 16:00
0
-
3
Istanbul Basaksehir
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
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