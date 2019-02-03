CANLI YAYIN: Manchester City Arsenal canlı izle! S Sports canlı yayın…

Arsenal Manchester City ile Premier Lig’in 25. haftası nefesleri kesecek. Sezona büyük umutlarla başlayan iki kulüp de bu sezon Liverpool gerisinde kaldı. Wenger ile yolları ayırarak Unai Emery’i getiren Arsenal bu sezon iyi bir performans sergilemesine rağmen şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Şampiyonluk umutlarını devam ettiren Manchester City ise Arsenal karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren Arsenal Manchester City maçı canlı yayını arıyor. Zorlu karşılaşmayı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde canlı yayın bağlantısı ve karşılaşmanın detayları yer alıyor.

MANCHESTER CİTY ARSENAL CANLI İZLE