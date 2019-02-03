MAÇ SONUCU | Akhisarspor 0-3 Medipol Başakşehir | Zirvede tek başına!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor’u 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir’in golleri Epureanu, Robinho ve Demba Ba geldi. Demba Ba ve Robinho, Medipol Başakşehir forması altında ilk gollerini atmış oldular. En yakın rakibi Galatasaray’ın Alanya deplasmanından berabere döndüğü haftayı galibiyetle kapatan Medipol Başakşehir, sekiz puanlık farkla zirvede yalnız kaldı.

Abdullah Avcı’nın öğrencileri, düşme hattından kurtulmaya çalışan rakibi karşısında golleri ilk yarıda buldu. İkinci yarıda oyunu kontrol eden ve tempoyu düşüren Medipol Başakşehir, üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Abdullah Avcı, yeni transfer Demba Ba’ya maçın son 12 dakikasında görev verdi. Demba Ba Arda Turan’ın yerine oyuna girdi. Demba Ba, ilk kez sırtına geçirdiği Medipol Başakşehir formasıyla uzatmada golle tanıştı. Visca’nın pasını iyi değerlendiren Demba Ba, topu ağlara göndererek Türkiye’de Beşiktaş ve Göztepe’nin ardından Medipol Başakşehir formasıyla da gol atmış oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında ve sonunda Medipol Başakşehir kalesinde baskı kuran Akhisarspor, kaleci Mert’i geçmeyi başaramadı. Akhisarspor’un bulduğu bir gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi. Karşılaşmanın 53. dakikasında sol kanattan Güray’ın ortasında top doğrudan uzak direk dibinden kaleye gitti ancak Manu’nun pozisyonunun ofsayt olması sebebi ile bu gol geçersiz sayıldı. Akhisarspor futbolcuları bu karara uzun süre itiraz ederken, tribünlerden de hakem Hüseyin Göçek’e tepki yağdı.

Bu galibiyetle puanını 44 yapan Medipol Başakşehir, 36 puanlı Galatasaray’ın sekiz puan önünde haftayı lider tamamladı. 17 puanda kalan Akhisarspor ise ligin dibinden kurtulamadı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 46 Barbosa), Sissoko, Miguel Lopes, Güray Vural (Dk. 87 Onur Ayık), Regattin, Rotman, Serginho, Manu (Dk. 63 Bokila), Josue, Cikalleshi

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 55 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 67 Elia), Arda Turan (Dk. 78 Demba Ba), Robinho

Goller: Dk. 32 Epureanu, Dk. 40 Robinho, Dk. 90 3 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mossoro, Dk. 85 Clichy, Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 29 Serginho, Dk. 42 Rotman, Dk. 44 Miguel Lopes, Dk. 47 Sissoko (Akhisarspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9′ Mossoro’nun aktardığı topla sağ çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Visca’nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

14′ Mossoro’nun pasıyla ceza sahasına giren Visca’nın etkisiz vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.

19′ Josue’nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi’nin vuruşunda kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

25′ Akhisarspor’un kaleyi karşıdan gördüğü pozisyonda kazandığı serbest vuruşu kullanan Josue’nin şutunda köşeye giden topu kaleci Mert Günok kurtardı.

GOL! 32′ Medipol Başakşehir öne geçti. Visca’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında penaltı noktası yakınında Epureanu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

GOL! 40′ Medipol Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Visca’nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Robinho’nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-2

53′ Sol kanattan Güray Vural’ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Manu’nun da olduğu pozisyonda top filelerle buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Hüseyin Göçek, VAR odası ile konuştuktan sonra ofsayt kararı verdi.

59′ Visca’nın pasıyla ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho’nun vuruşunda Fatih Öztürk pozisyonu önledi.

88′ Barbosa’nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

90+1′ Visca’nın vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

GOL! 90+3′ Visca’nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan müsait durumdaki Demba Ba, topu 3. kez filelere gönderdi: 3-0.