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Canan Karatay’dan Fenerbahçe’ye ‘kuzu’ önerisi! ‘Ersun Yanal’a da söyledim…’
Fenerbahçe

Canan Karatay’dan Fenerbahçe’ye ‘kuzu’ önerisi! ‘Ersun Yanal’a da söyledim…’

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçeli futbolculara beslenme önerilerinde bulundu. Karatay, "Karbonhidratla beslenen futbolcunun enerjisi ilk yarıda biter. Koskoca Fenerbahçe futbolcularına her gün bir kuzu yediremez mi? Ersun Yanal'a dedim ki, 'Bu çocuklara kuzu yedirin, tutamazsınız hiçbirini.' Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli" dedi.

3 Şubat 2019 14:58

Beslenme konusundaki önerileriyle gündem yaratan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Fenerbahçeli futbolcuların her gün bir kuzu yemesini önerdi.

Habertürk TV’de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Karatay, “Futbolcuları karbonhidratla beslemeyin. Karbonhidratla beslenen futbolcunun enerjisi ilk yarıda biter. Koskoca Fenerbahçe futbolcularına her gün bir kuzu yediremez mi?” dedi.

Eşiyle birlikte maçları takip ettiğini söyleyen Karatay, “Çocuklar iyi oynuyorlar, gençler, hırslılar ama maçtan önce karbonhidratla beslendikleri için enerjileri 45 dakikada gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor. Biz eşimle maçı izlerken uzatmalar bitinceye kadar birbirimizi tutarız” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe efsanesi Lefter Küçükandonyadis’ten örnek veren Karata, “Lefter der ki; ‘Karbonhidrat sporcunun zehridir’, alıp hayatını okusunlar. Yanlış yönlendiriliyorlar. Uzun süre enerjiyi yağ ve protein verir. Sporcunun beyninin de çalışması lazım. Yumurtanın beyazında bulunan aminoasitler çok önemli” şeklinde konuştu.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’a öneride bulunduğunu belirten Karatay, “Ersun Yanal’a dedim ki; ‘Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini. Koskoca Fenerbahçe kuzu yediremiyor mu futbolcularına? Bulgur yiyebilirler ama yağıyla beraber kuzu da yesinler. 75 yaşıma geldim, verem oldum. Hala küme düşeceğiz diye uğraşıyoruz” yorumunda bulundu.

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Son güncelleme 15:13 | 3 Şubat 2019
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