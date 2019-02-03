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Bursaspor’un golcüsü Sakho’dan hakkındaki iddialara sert cevap
Bursaspor

Bursaspor’un golcüsü Sakho’dan hakkındaki iddialara sert cevap

Bursasporlu futbolcu Diafra Sakho, 'Maaşını alamadığı için oynamıyor' söylentilerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

3 Şubat 2019 23:00

Bursaspor'un golcü futbolcusu Diafra Sakho sakatlığıyla alakalı açıklama yaptı.

Bursaspor’da oynayabilmek için maaşında indirime gittiğini hatırlatan Sakho, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba. Son zamanlarda parayı bahane edip oynamadığımla ilgili haberler görüyorum. Öncelikle Bursaspor'da oynayabilmek için maaşımda indirime gittiğimi hatırlatmak isterim. Neden oynamadığımı bilmeniz için sakatlığım hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Normalde 10-12 hafta sürecek bir sakatlıktı fakat takımımla sahada olabilmek için 6. haftanın sonunda ağrı kesici ve enjeksiyon desteğiyle maça çıktım. Fakat hep yüzde yüzümü vermek istediğim ve sakatlığımın sebep olduğu performans düşüklüğünün takıma da zarar verdiğini düşündüğüm için 3-4 hafta tam tedaviye devam etmenin daha doğru olacağını düşündüm. Söylentilere kulak asmayın çünkü onların hiçbir faydası yok.”

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Son güncelleme 23:00 | 3 Şubat 2019
bursaspor Sakho
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