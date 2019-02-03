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Bülent Korkmaz: ‘Bugün çok bireysel hata yaptık…’
Antalyaspor

Bülent Korkmaz: ‘Bugün çok bireysel hata yaptık…’

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz 6-2 kaybettikleri Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Gol pozisyonlarına da girdik. 3-2’yi yakalayabilseydik belki farklı bir senaryo olabilirdi. Ama maalesef bugün çok bireysel hata yaptık. Sonuçta 6-2 mağlup olduk. Tabii ki ağır bir yenilgi” açıklamasını yaptı.

3 Şubat 2019 23:13

Spor Toto Süper Lig’in 20. hafta maçında Antalyaspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Kalesinde 6 gol gören Antalyaspor, maçtan 6-2 mağlup ayrıldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 6-2 kaybettikleri maç sonrası basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Korkmaz, “Gol pozisyonlarına da girdik. 3-2'yi yakalayabilseydik belki farklı bir senaryo olabilirdi. Ama maalesef bugün çok bireysel hata yaptık. Sonuçta 6-2 mağlup olduk. Tabii ki ağır bir yenilgi. Ama her zaman için şunu söylüyorum. Her hafta bir engel. Bu engelden düştük, şimdi hep beraber kalkacağız. Önümüzdeki engeli atlamaya çalışacağız. Dolayısıyla geçmiş olsun diyorum. Klasik bir söz olacak ama bundan sonraki maçlara bakacağız” dedi.

Yeni transferleri neden oynatmadıkları yönündeki bir soruya ise Bülent Korkmaz şu yanıtı verdi: “Kısa bir süre önce geldiler. Zaten 2 gündür bizimle idmana çıkıyorlar. Diego'da sakattı, yeni geçti. Ama tekrar nükseder ve tam da hazır olmadığı için onu da oynatmadık.” 03 Şubat 2019 Antalyaspor Beşiktaş maçında Shinji Kagawa üç dakikada şov yaptı, sosyal medya yıkıldı! Antalyaspor Beşiktaş maçında 81`de oyuna girip üç dakikada iki gole imza atan Shinji Kagawa, geceye damga vurdu. Kagawa`nın olağanüstü performansı sosyal medyada da gündemi değiştirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:13 | 3 Şubat 2019
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