Beşiktaş’ta beklenen an! Kagawa oyuna girdikten 19 saniye sonra tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş’ın Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın son bölümünde, Beşiktaş taraftarlarının merakla beklediği bir an gerçekleşti. Devre arasında Borussia Dortmund’dan kiralanan Shinji Kagawa, Antalya’da Beşiktaş formasını ilk kez giydi. Kagawa, oyuna girdikten sonra iki dakika içinde iki gole imza attı. Kagawa, oyuna girdikten 19 saniye sonra attığı golle Türkiye liglerinde gol atan ilk Japon futbolcu olarak tarihe geçti. Kagawa ayrıca bu sezon Süper Lig’de en hızlı gol kaydeden oyuncu oldu.

Antalyaspor Beşiktaş maçında ilginç an! Ljajic penaltıyı kaçırdı ama... Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Ljajic, Beşiktaş`ın VAR incelemesi ile kazandığı penaltıyı kaçırdı, dönen topu Güven ağlara bıraktı. Ancak hakem Bülent Yıldırım, 1 dakika içinde ikinci VAR uyarısı sonrası atışı tekrarlattı. İlgili Haberi Oku

Karşılaşma 4-1 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile devam ederken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 81. dakikada Ljajic’in yerine Kagawa’yı oyuna sürdü. 82. dakikada topla buluşan Kagawa, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. Oyuna girdikten 19 saniye sonra kaleci Boffin’i avlayan Kagawa, böylece Beşiktaş formasıyla topla buluştuğu ilk anda golle tanışmış oldu. Kagawa resitali, bu golle sona ermedi. 84. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kagawa, bir kez daha topu ağlara göndermeyi başardı.

Kagawa, Beşiktaş formasını giyer giymez çektiği iki şutla ağları bularak dünyada rastlanması zor bir olaya imza atmış oldu.

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