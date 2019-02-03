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Antalyaspor Beşiktaş maçında Shinji Kagawa üç dakikada şov yaptı, sosyal medya yıkıldı!
Beşiktaş

Antalyaspor Beşiktaş maçında Shinji Kagawa üç dakikada şov yaptı, sosyal medya yıkıldı!

Antalyaspor Beşiktaş maçında 81'de oyuna girip üç dakikada iki gole imza atan Shinji Kagawa, geceye damga vurdu. Kagawa'nın olağanüstü performansı sosyal medyada da gündemi değiştirdi.

3 Şubat 2019 23:01

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’u 6-2’lik skorla mağlup ederken geceye damga vuran isim, 81’de oyuna giren ve 82 ile 84’te iki güzel gol atarak fırtına gibi bir başlangıç yapan Shinji Kagawa oldu. Oyuna girdikten 19 saniye ağları bulan, daha sonra 84’te de frikikten Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin’i avlayan Japon yıldız, sosyal medyada da geceye damga vuran isim oldu. İşte Kagawa’nın resitaline verilen tepkilerin bazıları:

03 Şubat 2019 Antalyaspor Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen`den Kagawa yorumu: Ben böyle bir şey görmedim Beşiktaş`ın Antalyaspor deplasmanında aldığı 6-2`lik galibiyeti yorumlayan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş`ın Japon yıldızı Kagawa`yı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, yaptığı yorumda Ben böyle bir şey görmedim ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:01 | 3 Şubat 2019
beşiktaş shinji Kagawa spor toto süper lig
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