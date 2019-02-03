Antalyaspor Beşiktaş maçında Shinji Kagawa üç dakikada şov yaptı, sosyal medya yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’u 6-2’lik skorla mağlup ederken geceye damga vuran isim, 81’de oyuna giren ve 82 ile 84’te iki güzel gol atarak fırtına gibi bir başlangıç yapan Shinji Kagawa oldu. Oyuna girdikten 19 saniye ağları bulan, daha sonra 84’te de frikikten Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin’i avlayan Japon yıldız, sosyal medyada da geceye damga vuran isim oldu. İşte Kagawa’nın resitaline verilen tepkilerin bazıları:

kagawa diye aldılar adam tsubasa çıktı pic.twitter.com/JvsCDr4qgZ — Fun4Boray (@boraydemir) 3 Şubat 2019

Topla iki kez buluşarak iki gol atma olayını Tsubasa çizgi film içinde yapardı. Kagawa gerçek hayatta başardı. Bu adam başka bir seviye gerçekten — erbatur ergenekon (@erbature) 3 Şubat 2019

Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 14 hafta sonra ardından ağıt yakacağımız bir yiğidimiz daha oldu.. Shinji Kagawa — Polat Akman (@polat_akmn) 3 Şubat 2019

#Kagawa Biz az önce ne izledik? Adam iki defa topa dokundu ikisi de gol oldu Adamın ilk maçı ve bunları 3 dakika içinde yaptı. 2 dakika 40 saniyesi sevinç, 20 saniyesi oyun. Ben böyle birşey görmedim, duymadım pic.twitter.com/6Ba59b6WhP — kenan kumral (@kumral198539) 3 Şubat 2019

Her oyuncu bir gün atar gol ama, gol ama; Seninkiler bir başkaydı kagawa, kagawa, kagawa.#Kagawa pic.twitter.com/Fnwvd10mpM — Alper Karacayir (@AlperKaracayir) 3 Şubat 2019

#Kagawa adam hem ligi hemde sosyal medyayı salladı … Daha karizmatik bir başlangıç olamazdı … Shinji kagawa pic.twitter.com/1IMh0ytuRP — Saniye (@saniye19033) 3 Şubat 2019

2 – Shinji Kagawa’nın (9 dakika & 2 gol) bu sezon Süper Lig’de daha fazla gol attığı bazı isimler: Slimani (1165 dakika & 1 gol) Soldado (530 dakika & 1 gol) Larin (219 dakika & 1 gol) Belhanda (862 dakika & 0 gol Benzia (740 dakika % 0 gol) Başlangıç. pic.twitter.com/AQ8G6gYpxq — OptaCan (@OptaCan) 3 Şubat 2019

Antalyaspor Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen`den Kagawa yorumu: Ben böyle bir şey görmedim Beşiktaş`ın Antalyaspor deplasmanında aldığı 6-2`lik galibiyeti yorumlayan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş`ın Japon yıldızı Kagawa`yı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, yaptığı yorumda Ben böyle bir şey görmedim ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku