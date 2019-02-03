Antalyaspor Beşiktaş maçında ilginç an! Ljajic penaltıyı kaçırdı ama…

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta hakem Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi ile verdiği penaltıyı yine VAR uyarısı sonrasında tekrarlattı. Bülent Yıldırım’ın bir dakika içinde iki kez VAR’a uyarısını dikkate aldığı penaltı sonrası Beşiktaş öne geçti.

Tolgay Arslan`dan sert açıklama: `Maruz kaldığım gurur kırıcı davranışlar...` Fenerbahçe`nin yeni transferi Tolgay Arslan`ın Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalar tartışma yaratmıştı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş`tan ayrılış süreci ve yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Pozisyonda Lens’in pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Gökhan topu almak isterken kalesini terk eden Boffin’in müdahalesiyle yerde kaldı. 33. dakikada VAR incelemesi yapan Bülent Yıldırım, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Ljajic’in kullandığı penaltıyı Boffin çıkardı, devamında Güven Yalçın’ın vuruşu ağlarla buluştu.

Hakem Bülent Yıldırım, 34. dakikada VAR uyarısı sonrasında oyuncuların vuruştan içeri girdiğini belirtip penaltının tekrar kullanılmasını istedi.

Tekrar kullanılan penaltıda yine topun başına geçen Adem Ljajic, bu kez ağları havalandırmayı başardı. Beşiktaş bu golle 1-0 öne geçti.

Akhisar`da Arda Turan ve Emre Belözoğlu`na tepki Lider Medipol Başakşehir`in Akhisar deplasmanında tribünler, Arda Turan ve Emre Belözoğlu`na tepki gösterdiler. İlgili Haberi Oku