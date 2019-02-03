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Antalyaspor Beşiktaş maçında ilginç an! Ljajic penaltıyı kaçırdı ama…
Beşiktaş

Antalyaspor Beşiktaş maçında ilginç an! Ljajic penaltıyı kaçırdı ama…

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Ljajic, Beşiktaş'ın VAR incelemesi ile kazandığı penaltıyı kaçırdı, dönen topu Güven ağlara bıraktı. Ancak hakem Bülent Yıldırım, 1 dakika içinde ikinci VAR uyarısı sonrası atışı tekrarlattı.

3 Şubat 2019 20:03

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta hakem Bülent Yıldırım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi ile verdiği penaltıyı yine VAR uyarısı sonrasında tekrarlattı. Bülent Yıldırım’ın bir dakika içinde iki kez VAR’a uyarısını dikkate aldığı penaltı sonrası Beşiktaş öne geçti.

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Pozisyonda Lens’in pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Gökhan topu almak isterken kalesini terk eden Boffin’in müdahalesiyle yerde kaldı. 33. dakikada VAR incelemesi yapan Bülent Yıldırım, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Ljajic’in kullandığı penaltıyı Boffin çıkardı, devamında Güven Yalçın’ın vuruşu ağlarla buluştu.

Hakem Bülent Yıldırım, 34. dakikada VAR uyarısı sonrasında  oyuncuların vuruştan içeri girdiğini belirtip penaltının tekrar kullanılmasını istedi.

Tekrar kullanılan penaltıda yine topun başına geçen Adem Ljajic, bu kez ağları havalandırmayı başardı. Beşiktaş bu golle 1-0 öne geçti.

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Son güncelleme 20:31 | 3 Şubat 2019
Antalyaspor Antalyaspor-Beşiktaş Beşitkaş ljajic
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