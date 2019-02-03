Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş’ten Shinji Kagawa ve Tolgay Arslan yorumu!

Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’u 6-2’lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, “Daha fazla da atabilirdik, daha fazla da yiyebilirdik ilginç bir maç oldu. Oyuna ortak olabilirlerdi. Alışkanlığımız var, çok kolay gol yiyoruz. Sahamızda oynadığımız ve 3-2 kaybettiğimiz maçta daha fazla pozisyonumuz vardı. Moral olarak da üç puan olarak da kazanmak önemliydi. Geçen hafta iki puanla birlikte moral de kaybetmiştik. Şimdi moralimizi geri aldık” dedi. SON DAKİKA Antalyaspor Beşiktaş maçının adamı Kagawa`dan ilk sözler Antalyaspor`u deplasmanda 6-2 yenen Beşiktaş`ın Japon yıldızı Kagawa, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kagawa, oyuna girer girmez attığı iki gol hakkında konuştu. İlgili Haberi Oku

Shinji Kagawa’nın resitali hakkında da açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, “Bilmiyorum, oyuna girip bu kadar erken gol atan bir oyuncu daha var mı? Aynı zamanda bu kadar az topla buluşup iki gol atması da önemliydi. Hem Kagawa, hem bizim için iyi oldu” ifadelerini kullandı ve kendisinden katkı beklediklerini ifade etti.

Güneş son günlerin tartışma yaratan ismi Tolgay Arslan hakkında da konuştu. Deneyimli teknik adam, “Tolgay, kötü bir insan değil. Bana teşekkür etmesine gerek yok, zaten beraberdik. Hatasıyla, sevabıyla ben onu seviyorum. Gülü seven dikenine katlanır, gülün değerini kılan dikenidir. Siz dikensiz gül istiyorsunuz. Cennete giderseniz bulursunuz” ifadelerini kullandı.

Domagoj Vida’nın yükselen performansı sonrası kaptanlığa getirilip getirilemeyeceği yönündeki soruya ise deneyimli teknik adam “Kaptanlık mesele değil, herkes kaptan. Önemli olan aynı duyguyu paylaşmak ve bunu hayata geçirmek. Vida iyi mesafe kat etti” yanıtını verdi. MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-6 Beşiktaş Antalyaspor Beşiktaş maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 20. hafta heyecanı devam etti. Beşiktaş deplasmanda 6-2`lik skorla kazandı. Farklı galibiyete damga vuran isim ise Shinji Kagawa oldu. 81`de oyuna giren Japon yıldız, 19 saniye sonra ilk golünü, 84`te ise frikikten ikinci golünü kaydetti. İlgili Haberi Oku