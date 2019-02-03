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Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Antalyaspor 1-4 Beşiktaş
Futbol

Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Antalyaspor 1-4 Beşiktaş

Antalyaspor Beşiktaş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta ev sahibi Antalyaspor da konuk ekip Beşiktaş da zirveden kopmamak için kazanmak istiyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Ayrıca Antalyaspor Beşiktaş canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor. 33'te Bülent Yıldırım VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Ljajic kaçırdı, Güven Yalçın tamamladı. Hakem içeri -golü atan Güven de dahil- erken giren oyuncular nedeniyle penaltı tekrarlandı ve Ljajic bu kez hata yapmadı. 39'da Güven Yalçın skoru 2-0'a getirdi. 43'te Atiba ile fark 3'e çıktı: 3-0. 50'de Doukara skoru 3-1'e getirdi. 67'de Salih Dursun'un kendi kalesine attığı golle skor 4-1 oldu. İkinci yarı oynanıyor.

3 Şubat 2019 18:05

Spor Toto Süper Lig’de 20. haftanın zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Antalyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da Beşiktaş’ı 3-2 mağlup eden ve Kartal’a, Vodafone Park’ta ilk lig yenilgisini yaşatan Bülent Korkmaz’ın öğrencileri dört maçlık galibiyet hasretini gidermek istiyor. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la 1-1 berabere kalarak zirveden uzaklaşan Beşiktaş ise Antalyaspor karşısında kazanarak havlu atmadığını ispatlamanın peşinde. Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Ricardo Quaresma kırmızı, Burak Yılmaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemiyor. Transfer döneminin son gününde Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Shinji Kagawa ise yedek kulübesinde görev bekliyor. Sarı kart cezalısı olduğu için Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Domagoj Vida’nın cezası ise sona erdi. Beşiktaş’ta Antalyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel bu akşamki karşılaşmada kart görmeleri halinde 21. haftadaki Bursaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Antalya

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE (beIN Sports üyeliği gerektirir)

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

03 Şubat 2019 Tolgay Arslan`dan sert açıklama: `Maruz kaldığım gurur kırıcı davranışlar...` Fenerbahçe`nin yeni transferi Tolgay Arslan`ın Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalar tartışma yaratmıştı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş`tan ayrılış süreci ve yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:29 | 3 Şubat 2019
Antalyaspor beşiktaş spor toto süper lig
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20 13 44
2 Galatasaray
20 10 36
3 Besiktas
20 9 33
4 Yeni Malatyaspor
20 9 33
5 Trabzonspor
20 9 33
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