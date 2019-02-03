Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Antalyaspor 1-4 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig’de 20. haftanın zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada Antalyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ligin ilk yarısında İstanbul’da Beşiktaş’ı 3-2 mağlup eden ve Kartal’a, Vodafone Park’ta ilk lig yenilgisini yaşatan Bülent Korkmaz’ın öğrencileri dört maçlık galibiyet hasretini gidermek istiyor. Geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la 1-1 berabere kalarak zirveden uzaklaşan Beşiktaş ise Antalyaspor karşısında kazanarak havlu atmadığını ispatlamanın peşinde. Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Ricardo Quaresma kırmızı, Burak Yılmaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemiyor. Transfer döneminin son gününde Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Shinji Kagawa ise yedek kulübesinde görev bekliyor. Sarı kart cezalısı olduğu için Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Domagoj Vida’nın cezası ise sona erdi. Beşiktaş’ta Antalyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel bu akşamki karşılaşmada kart görmeleri halinde 21. haftadaki Bursaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Antalya

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE (beIN Sports üyeliği gerektirir)

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Salih, Bahadır, Cissokho, Chico, Doğukan Sinik, Hakan, Yekta, Drole, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Caner, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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