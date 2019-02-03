Akhisar’da Arda Turan ve Emre Belözoğlu’na tepki

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor’u 3-0 mağlup ederek en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını sekize çıkardı. Akhisarsporlu taraftarlar, müsabaka boyunca top Medipol Başakşehirli Arda Turan'a geldiğinde yıldız oyuncuyu protesto etti. Taraftarlar, karşılaşmanın başında bir pozisyonda hakem Hüseyin Göçek'e itirazda bulunmasının ardından Emre Belözoğlu'na tepki göstermeye başladı.

Akhisarsporlu taraftalar maçın hakemi Hüseyin Göçek ve Akhisar Belediyespor yönetimi aleyhine de tezahüratlar yaptı.

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VISCA’DAN ÜÇ ASİST

Edin Visca’nın 3 asist yaptığı maçta Medipol Başakşehir’in yeni oyuncularından Robinho ve Demba Ba Medipol Başakşehir formasıyla ilk gollerine imza attı. Akhisarspor karşısında takımının 2. golünü kaydeden Robinho, Medipol Başakşehir formasıyla ilk golüne imza attı. Yıldız oyuncu sezonun ilk devresinde Demir Grup Sivasspor’da 8 gol atmıştı.

Türkiye kariyerinde Beşiktaş'tan sonra geçen sezon Göztepe mücadele eden Senegalli golcü oyuncu Demba Ba, Akhisarspor karşısında Arda Turan’ın yerine oyuna girerek ilk kez Medipol Başakşehir forması giydi.

Demba Ba, Türkiye'de en son 19 Mayıs 2018'de Göztepe formasıyla Galatasaray'a karşı oynamıştı. Uzatma bölümünde takımının 3. golüne imza atan Senegalli futbolcu ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Demba Ba Süper Lig’de son golünü 12 Mayıs 2018’de Atiker Konyaspor’a atmıştı.

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