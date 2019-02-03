Adana Demirspor’dan Yılmaz Vural açıklaması: ‘Çok isterdik ki…’

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Ligde oynanan ve 3-2 kazanılan Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının ardından gece geç saatlerde tecrübeli teknik adam ile yolların ayrıldığı öğrenilmişti.
Konuyla ilgili Adana Demirspor’dan kamuoyuna şu açıklama yapıldı;
“Çok değerli Adana Demirsporlular,
Spot Toto 1.Lig'in 20.haftasını geride bırakırken geldiğimiz noktada takımımızın ilk iki potasından uzaklaştığını ve yönetim kurulu olarak da gelinen noktada ümitlerin azaldığını görmüş bulunuyoruz.
Çok isterdik ki Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile bu başarıya ulaşalım. Başarıya ulaşmak isterdik ama olmayınca olmuyor maalesef… Olmadığını tüm kamuoyu görmüş durumdadır.
Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Teknik Direktör Yılmaz Vural'a ve teknik ekibine verdiği emekler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz.
Murat Sancak
Adana Demirspor Kulübü Başkanı”
Kamuoyuna duyuru https://t.co/RCHUKGAW8P pic.twitter.com/uXd3CFX5Nz
— Adana Demirspor (@AdsKulubu) 3 Şubat 2019