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Adana Demirspor’dan Yılmaz Vural açıklaması: ‘Çok isterdik ki…’
TFF 1.Lig

Adana Demirspor’dan Yılmaz Vural açıklaması: ‘Çok isterdik ki…’

Türkiye'nin en deneyimli teknik adamlarından olan Yılmaz Vural'ın Adana Demirspor macerası 2 buçuk ay sürdü. Adana ekibi konuyla ilgili sabah erken saatlerde bir açıklama yaptı

3 Şubat 2019 11:11

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Ligde oynanan ve 3-2 kazanılan Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının ardından gece geç saatlerde tecrübeli teknik adam ile yolların ayrıldığı öğrenilmişti.

Konuyla ilgili Adana Demirspor’dan kamuoyuna şu açıklama yapıldı;

“Çok değerli Adana Demirsporlular,

Spot Toto 1.Lig'in 20.haftasını geride bırakırken geldiğimiz noktada takımımızın ilk iki potasından uzaklaştığını ve yönetim kurulu olarak da gelinen noktada ümitlerin azaldığını görmüş bulunuyoruz.

Çok isterdik ki Türkiye'nin önemli isimlerinden Yılmaz Vural ile bu başarıya ulaşalım. Başarıya ulaşmak isterdik ama olmayınca olmuyor maalesef… Olmadığını tüm kamuoyu görmüş durumdadır.

Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Teknik Direktör Yılmaz Vural'a ve teknik ekibine verdiği emekler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz.

Murat Sancak

Adana Demirspor Kulübü Başkanı”

03 Şubat 2019 Son dakika! Adana Demirspor`da Yılmaz Vural dönemi sona erdi Son dakika! Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor`da Yılmaz Vural dönemi sona erdi. Vural bu sezon ikinci kez görev aldığı Adana Demirspor ile 10 maça çıktı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı. Vural`ın 36. teknik direktörlük görevi yaklaşık 2 buçuk ay sürdü. Vural`ın görevine son verildiği gece geç saatlerde duyurulurken akşam saatlerinde Adana Demirspor sahasında Gazişehir Gaziantep`i 3-2 mağlup etmişti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:47 | 3 Şubat 2019
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